В четверг, 2 июля 2020 года, цены на нефть снизились после того, как в США зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом в сутки. В результате власти штата Калифорнии вновь ввели некоторые ограничения, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 0,3% (0,10 доллара), достигнув 39,72 доллара за баррель. По сравнению со средой, 1 июля, цена WTI опустилась на 1,4%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 0,1% (6 центов) – до 41,97 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии торгов сырье этой марки подорожало на 1,8%.

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Коронавирус все еще давит на рынок нефти

Американский штат Калифорния резко изменил свою стратегию постепенного запуска экономики, усилив некоторые карантинные меры из-за роста количества новых случаев COVID-19. В частности, заведения общественного питания не могут принимать внутри посетителей, только на летних террасах. Также временно прекратили работу бары.

Аналитики выразили обеспокоенность относительно резкого увеличения числа новых случаев коронавируса в плотно заселенных американских штатах, которые являются одними из крупнейших потребителей бензина в стране.

Согласно данным Reuters, количество новых случаев COVID-19 в США в среду, 1 июля, возросло до более 50 000, что стало самым большим ростом за сутки от начала пандемии. Среди штатов-лидеров по количеству новых больных – Аризона, Калифорния, Флорида и Техас.

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Что известно о запасах нефти в США: последние данные

Накануне, 1 июля, цены на нефть выросли после того, как данные Министерства энергетики США показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах снизились на 7,2 миллиона баррелей с рекордно высокого уровня на прошлой неделе. Это число оказалось больше, чем ранее прогнозировали аналитики, так как нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство и сократили объемы импорта сырья.

В то же время, последние данные свидетельствуют о том, что запасы бензина выросли из-за рекордного увеличения импорта.

Сезонное наращивание запасов бензина - это не просто "бычий " восторг. Данные Министерства энергетики свидетельствуют о том, что импорт бензина достиг наибольшего уровня с августа 2019 года, а также рекордного значения за сезон в течение последних девяти лет,

– отметил Стивен Иннес, стратег AxiCorp.