В среду, 1 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли на более чем 1%. Это произошло после того, как данные показали, что запасы сырой нефти в США снизились гораздо больше, чем ожидалось ранее.

Поэтому есть надежда, что спрос на сырье растет даже несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в мире, пишет Investing.com.

Сколько стоит нефть 1 июля

Нефть марки Brent подорожала на 1,2% (0,48 доллара), достигнув 41,75 доллара за баррель после падения более чем на 1% во вторник, 30 июня.

(0,48 доллара), достигнув 41,75 доллара за баррель после падения более чем на 1% во вторник, 30 июня. Американская нефть WTI выросла в цене на 1,4% (0,54 доллара) – до 39,81 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья опустилась на 1,1%.

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Как изменились объемы добычи и запасы нефти: последние данные

Запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе снизились больше, чем ранее прогнозировали аналитики. Однако запасы дистиллятов выросли, по данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, 30 июня.

Объемы добычи нефти уменьшились на 8,2 миллиона баррелей – до 537 миллиона баррелей.

Позже в среду, 1 июля, Министерство энергетики США обнародует свои сведения касательно запасов нефти и объемов добычи сырья.

Насколько страны ОПЕК+ придерживаются условий соглашения и что прогнозируют аналитики

На рост цен нефти также повлияло решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти до самых низких за два десятилетия уровней. В частности, 13 участников организации в июне добывали в среднем 22,62 миллиона баррелей в сутки после того, как они договорились снизить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки.

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Согласно опросу аналитиков Reuters, по сравнению с маем в июне объемы добычи упали еще на 1,92 миллиона баррелей.

Падение объемов добычи означает, что ОПЕК перевыполнила соглашение в июне. В частности, она следовала условиям договоренности на 107%,

– отметили эксперты ING Economics, добавив, что такого результата удалось достичь благодаря дополнительным сокращением со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Вышеназванные страны согласились снизить объемы добычи в больше раз в течение июня, чем другие члены ОПЕК.

Вполне возможно, что соответствие условиям соглашения ОПЕК+ снова снизится в июле, если мы не увидим значительного улучшения в соблюдении норм со стороны Ирака и Нигерии,

– утверждают в ING.

Опрос Reuters показал, что цены на нефть в 2020 году будут варьироваться примерно на уровне 40 долларов за баррель, а спрос на сырье, вероятно, возобновится в четвертом квартале этого года.