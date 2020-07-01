Нефть снова дорожает: почему цены на сырье начали расти и что прогнозируют аналитики
В среду, 1 июля 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли на более чем 1%. Это произошло после того, как данные показали, что запасы сырой нефти в США снизились гораздо больше, чем ожидалось ранее.
Поэтому есть надежда, что спрос на сырье растет даже несмотря на рост количества новых случаев коронавируса в мире, пишет Investing.com.
Сколько стоит нефть 1 июля
- Нефть марки Brent подорожала на 1,2% (0,48 доллара), достигнув 41,75 доллара за баррель после падения более чем на 1% во вторник, 30 июня.
- Американская нефть WTI выросла в цене на 1,4% (0,54 доллара) – до 39,81 доллара за баррель. Накануне стоимость сырья опустилась на 1,1%.
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Как изменились объемы добычи и запасы нефти: последние данные
Запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе снизились больше, чем ранее прогнозировали аналитики. Однако запасы дистиллятов выросли, по данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, 30 июня.
Позже в среду, 1 июля, Министерство энергетики США обнародует свои сведения касательно запасов нефти и объемов добычи сырья.
Насколько страны ОПЕК+ придерживаются условий соглашения и что прогнозируют аналитики
На рост цен нефти также повлияло решение стран ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти до самых низких за два десятилетия уровней. В частности, 13 участников организации в июне добывали в среднем 22,62 миллиона баррелей в сутки после того, как они договорились снизить добычу на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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Согласно опросу аналитиков Reuters, по сравнению с маем в июне объемы добычи упали еще на 1,92 миллиона баррелей.
Падение объемов добычи означает, что ОПЕК перевыполнила соглашение в июне. В частности, она следовала условиям договоренности на 107%,
– отметили эксперты ING Economics, добавив, что такого результата удалось достичь благодаря дополнительным сокращением со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.
Вышеназванные страны согласились снизить объемы добычи в больше раз в течение июня, чем другие члены ОПЕК.
Вполне возможно, что соответствие условиям соглашения ОПЕК+ снова снизится в июле, если мы не увидим значительного улучшения в соблюдении норм со стороны Ирака и Нигерии,
– утверждают в ING.
Опрос Reuters показал, что цены на нефть в 2020 году будут варьироваться примерно на уровне 40 долларов за баррель, а спрос на сырье, вероятно, возобновится в четвертом квартале этого года.
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