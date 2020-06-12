У п’ятницю, 12 червня 2020 року, ціни на нафту продовжують падати. Причиною такого зниження стало різке збільшення кількості хворих на коронавірус у США, що посилило ризик виникнення другої хвилі COVID-19.

Якщо пандемія затягнеться, це, знову ж таки, вплине на попит на нафту і, відповідно, на ціну сировини, пише Investing.com.

Ціни на нафту: останні зміни

Липневі ф’ючерси на нафту WTI знизилися на 2% (0,65 долара), досягнувши 35,69 долара за барель. У четвер, 11 червня, вартість американської нафти опустилася на понад 8%.

(0,65 долара), досягнувши 35,69 долара за барель. У четвер, 11 червня, вартість американської нафти опустилася на понад 8%. Ф’ючерси за серпень на нафту Brent подешевшали на 1,5% (0,58 долара) - до 37,97 долара за барель. Упродовж попередньої серії торгів нафта цієї марки впала в ціні теж майже на 8%.

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Друга хвиля COVID-19 як одна із загроз для ринку нафти

Ціни на нафту, які у травні та особливо на початку червня різко відскочили від квітневих мінімумів, на цьому тижні припинили зростати. Ринки зіткнулися з реальністю, усвідомивши, що пандемія коронавірусу не закінчується і може бути ще одна хвиля захворювань. Тим більше, у США вже понад 2 мільйона осіб захворіли на COVID-19.

У деяких американських штатах, з-поміж яких Техас і Арізона, знову підскочило число хворих, і лікарні намагаються впоратися з новими пацієнтами.

Угода ОПЕК+ і дані про запаси нафти у США

Ціни на нафту вперше так сильно знизилися за останні сім тижнів. Зокрема, і Brent, і WTI опустилися відразу на 10%.

Ціни на нафту різко відскочили від тенденції спаду. Цьому допомогли дані про збільшення попиту на сировину та продовження дії угоди ОПЕК+. Однак ми очікуємо, що темпи відновлення цін сповільнюватимуться,

– йдеться у повідомленні Barclays.

Нагадаємо, у суботу, 6 червня, країни ОПЕК+ вирішили продовжити свою квітневу домовленість про зниження обсягів видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень.

Згідно з попередньою домовленість, таке рекордне скорочення видобутку поширювалося на два місяці – травень і червень. З липня і до кінця 2020 року світові нафтовиробники мали б добувати вже на 7,7 мільйона барелів на добу менше.

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Також на цьому тижні значно зросли запаси нафти в резервуарах США, чого, за попередніми прогнозами аналітиків, не мало би бути. Так, згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси сирої нафти збільшилися до рекордних 538,1 мільйона барелів.

У країну почала надходити сировина, придбана ще в березні, коли ціни на ресурс були максимально низькими через "цінову війну" Саудівської Аравії з Росією. Дані про зростання запасів теж вплинули на зниження вартості нафти.