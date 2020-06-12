В пятницу, 12 июня 2020 года, цены на нефть продолжают стремительно падать. Причиной такого снижения стало резкое увеличение количества заболевших коронавирусом в США, что усилило риск возникновения второй волны COVID-19.

Если пандемия затянется, это, опять же, повлияет на спрос на нефть и, соответственно, на цену сырья, пишет Investing.com.

Цены на нефть: последние изменения

Июльские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2% (0,65 доллара), достигнув 35,69 доллара за баррель. В четверг, 11 июня, стоимость американской нефти опустилась более чем 8%.

(0,65 доллара), достигнув 35,69 доллара за баррель. В четверг, 11 июня, стоимость американской нефти опустилась более чем 8%. Фьючерсы за август на нефть Brent подешевели на 1,5% (0,58 доллара) – до 37,97 доллара за баррель. В течение предыдущей серии торгов нефть этой марки упала в цене тоже почти на 8%.

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Вторая волна COVID-19 как одна из угроз для рынка нефти

Цены на нефть, которые в мае и, особенно, в начале июня резко отскочили от апрельских минимумов, на этой неделе прекратили расти. Рынки столкнулись с реальностью, осознав, что пандемия коронавируса не заканчивается и может быть еще одна волна заболеваний. Тем более, в США уже более 2 млн человек заболели на COVID-19.

В некоторых американских штатах, среди которых Техас и Аризона, снова подскочило число больных, и больницы пытаются справиться с новыми пациентами.

Соглашение ОПЕК+ и данные о запасах нефти в США

Цены на нефть впервые так сильно снизились за последние семь недель. В частности, и Brent, и WTI опустились сразу на 10%.

Цены на нефть резко отскочили от тенденции спада. Этому помогли данные об увеличении спроса на сырье и продления действия соглашения ОПЕК +. Однако мы ожидаем, что темпы восстановления цен замедляться,

– говорится в сообщении Barclays.

Напомним, в субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ решили продолжить свою апрельскую договоренность о снижении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль.

Согласно предварительной договоренности, такое рекордное сокращение добычи распространялось на два месяца - май и июнь. С июля и до конца 2020 года мировые нефтепроизводители должны добывать уже меньше на 7,7 млн баррелей в сутки.

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Также на этой неделе значительно выросли запасы нефти в резервуарах США, чего, по предварительным прогнозам аналитиков, не должно быть. Так, согласно данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти увеличились до рекордных 538,1 миллиона баррелей.

В страну начало поступать сырье, приобретенное еще в марте, когда цены на ресурс были максимально низкими из-за "ценовой войны" Саудовской Аравии с Россией. Таким образом, данные о росте запасов тоже повлияли на снижение стоимости нефти.