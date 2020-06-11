В четверг, 11 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжили падение. Опасения инвесторов усилились после обнародования данных о росте запасов сырья в США.

Кроме того, количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, а Федеральный резерв США отметил, что восстановление от пандемии будет проходить годами, пишет Investing.com.

Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на нефть WTI снизились до 38,42 доллара за баррель.

снизились до 38,42 доллара за баррель. Фьючерсы за август на нефть Brent упали на 2% (0,85 доллара) – до 40,88 доллара за баррель.

О ситуации с ценами накануне: Цены на нефть снова упали: почему сырье начало дешеветь после длительного роста

По словам аналитиков, после того, как цены на нефть выросли вдвое с апреля, торговцы начали резко продавать сырье под влиянием негативных новостей.

Недавнее ралли цен на нефть приостановилось, поскольку рост запасов сырья в США говорит о том, что путь к восстановлению рынка будет непростым,

– отмечают аналитики ANZ.

Что известно о запасах нефти в США: последние данные

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 5 июня. В результате общий их объем составляет 538,1 млн баррелей, что стало рекордом, согласно данным Министерства энергетики США.

Такой резкий рост объясняется увеличением поступлений сырья, приобретенного переработчиками, когда Саудовская Аравия "затопила" рынок в марте, снизив цены на нефть.

В то же время, запасы бензина тоже выросли больше, чем ожидали аналитики, достигнув 258,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов, среди которых дизельное топливо и мазут, увеличились на 1,6 млн баррелей на прошлой неделе. Однако в последнем случае прирост был меньше, чем в предыдущие недели.

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Последствия пандемии для экономики и настроения участников рынка нефти

Настроения на рынках ухудшились и через выводы относительно дальнейшего развития американской экономики, представленные во время заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, 10 июня.

По данным финансового регулятора США, уровень американской экономики в этом году уменьшится на 6,5%, а уровень безработицы на конец 2020 года достигнет 9,3%.

Торговцы, которые играют на краткосрочных позициях, будут продавать, если увидят хоть какие-либо намеки на медвежьи тенденции на рынке,

– заявил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам в Axicorp.

Кроме того, существует вероятность того, что быстрое восстановление экономики будет омрачено ростом случаев коронавируса. Так, общее количество больных в США превысило 2 миллиона человек. Количество инфицированных снова стремительно растет.