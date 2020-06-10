В среду, 10 июня 2020 года, цены на нефть резко снизились. Это произошло после обнародования данных об объемах запасов нефти и бензина в США, восстановив беспокойство чрезмерной поставки сырья и сокращения спроса на ресурс у крупнейшего мирового потребителя.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы за август на нефть Brent снизились на 1,4% (0,57 доллара) – до 40,61 доллара за баррель. Накануне, сырье этой марки подорожало более чем на 1% и превысило 41 доллар за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,8% (0,68 доллара), достигнув 38,26 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии американская нефть подорожала примерно на 2%, достигнув почти 39 долларов за баррель.

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Обе марки нефти поднялись до своего самого высокого за три месяца уровня в понедельник, 8 июня. Рынки с оптимизмом восприняли продление действия соглашения ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль.

Однако некоторые аналитики считают, что рынок вырос слишком быстро. Ведь пандемия коронавируса до сих пор не утихает, и появляются новые ежедневные максимумы количества больных COVID-19.

Ровная динамика Brent, вероятно, вышла в категорию получения прибыли, не имея при этом определенных фундаментальных данных, которые оправдывали бы изменение настроений на рынке,

– отметил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам в AxiCorp.

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Последние данные о запасах нефти в США

Запасы сырой нефти в США выросли до 8,4 млн баррелей на прошлой неделе, закончившейся 5 июня, по данным Американского института нефти. В то же время, опрос аналитиков Reuters продемонстрировало накопления лишь 1,7 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, среди которых дизельное топливо и мазут, выросли на 4,3 млн баррелей. Эти данные оказались выше предварительных прогнозов аналитиков, которые говорили о росте на 3 млн баррелей.

Официальные данные Министерства энергетики США будут представлены позже в среду, 10 июня.

Несмотря на то, что в апреле в США снизился уровень увольнений с работы, объем нового найма достиг рекордно низкого уровня. Эти данные свидетельствуют, что на восстановление американского рынка труда понадобится несколько лет.