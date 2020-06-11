У четвер, 11 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжили падіння. Побоювання інвесторів посилилися після оприлюднення даних про зростання запасів сировини у США.

Окрім того, кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшується, а Федеральний резерв США наголосив, що відновлення від пандемії проходитиме роками, пише Investing.com.

Як змінилися ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту WTI знизилися до 38,42 долара за барель.

знизилися до 38,42 долара за барель. Ф’ючерси за серпень на нафту Brent впали на 2% (0,85 долара) – до 40,88 долара за барель.

Про ситуацію з цінами напередодні: Ціни на нафту знову впали: чому сировина почала дешевшати після тривалого зростання

За словами аналітиків, після того, як ціни на нафту зросли вдвічі з квітня, торговці почали різко продавати сировину під впливом негативних новин.

Нещодавнє ралі цін на нафту призупинилося, оскільки зростання запасів сировини у США говорить про те, що шлях до відновлення ринку буде непростим,

– зазначають аналітики ANZ.

Що відомо про запаси нафти у США: останні дані

Запаси нафти у США несподівано зросли на 5,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 5 червня. У результаті загальний їхній обсяг становить 538,1 мільйона барелів, що стало рекордом, згідно з даними Міністерства енергетики Сполучених Штатів.

Таке різке зростання пояснюється збільшенням надходжень сировини, придбаної переробниками, коли Саудівська Аравія "затопила" ринок у березні, знизивши ціни на нафту.

Водночас, запаси бензину теж зросли більше, ніж очікували аналітики, досягнувши 258,7 мільйона барелів. Запаси дистилятів, з-поміж яких дизильне пальне і мазут, збільшилися на 1,6 мільйона барелів на минулому тижні. Однак в останньому випадку приріст був меншим, ніж у попередні тижні.

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Наслідки пандемії для економіки і настрої учасників ринку нафти

Настрої на ринках погіршилися і через висновки щодо подальшого розвитку американської економіки, представлені під час засідання Федеральної резервної системи (ФРС) у середу, 10 червня.

За даними фінансового регулятора США, рівень американської економіки цього року зменшиться на 6,5%, а рівень безробіття на кінець 2020 року досягне 9,3%.

Торговці, які грають на короткострокових позиціях, будуть продавати, якщо бачитимуть будь-які натяки на ведмежі тенденції на ринку,

– заявив Стівен Іннес, головний стратег із ринків у Axicorp.

Окрім того, існує ймовірність того, що швидке відновлення економіки буде затьмарене зростанням випадків коронавірусу. Так, загальна кількість хворих у США перевищила 2 мільйони осіб. Кількість інфікованих знову стрімко зростає.