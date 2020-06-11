Нафта дешевшає: що впливає на ціни і чому нестабільність на ринку посилюється
У четвер, 11 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжили падіння. Побоювання інвесторів посилилися після оприлюднення даних про зростання запасів сировини у США.
Окрім того, кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшується, а Федеральний резерв США наголосив, що відновлення від пандемії проходитиме роками, пише Investing.com.
Як змінилися ціни на нафту
- Ф’ючерси на нафту WTI знизилися до 38,42 долара за барель.
- Ф’ючерси за серпень на нафту Brent впали на 2% (0,85 долара) – до 40,88 долара за барель.
Про ситуацію з цінами напередодні: Ціни на нафту знову впали: чому сировина почала дешевшати після тривалого зростання
За словами аналітиків, після того, як ціни на нафту зросли вдвічі з квітня, торговці почали різко продавати сировину під впливом негативних новин.
Нещодавнє ралі цін на нафту призупинилося, оскільки зростання запасів сировини у США говорить про те, що шлях до відновлення ринку буде непростим,
– зазначають аналітики ANZ.
Що відомо про запаси нафти у США: останні дані
Запаси нафти у США несподівано зросли на 5,7 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 5 червня. У результаті загальний їхній обсяг становить 538,1 мільйона барелів, що стало рекордом, згідно з даними Міністерства енергетики Сполучених Штатів.
Таке різке зростання пояснюється збільшенням надходжень сировини, придбаної переробниками, коли Саудівська Аравія "затопила" ринок у березні, знизивши ціни на нафту.
Водночас, запаси бензину теж зросли більше, ніж очікували аналітики, досягнувши 258,7 мільйона барелів. Запаси дистилятів, з-поміж яких дизильне пальне і мазут, збільшилися на 1,6 мільйона барелів на минулому тижні. Однак в останньому випадку приріст був меншим, ніж у попередні тижні.
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Наслідки пандемії для економіки і настрої учасників ринку нафти
Настрої на ринках погіршилися і через висновки щодо подальшого розвитку американської економіки, представлені під час засідання Федеральної резервної системи (ФРС) у середу, 10 червня.
За даними фінансового регулятора США, рівень американської економіки цього року зменшиться на 6,5%, а рівень безробіття на кінець 2020 року досягне 9,3%.
Торговці, які грають на короткострокових позиціях, будуть продавати, якщо бачитимуть будь-які натяки на ведмежі тенденції на ринку,
– заявив Стівен Іннес, головний стратег із ринків у Axicorp.
Окрім того, існує ймовірність того, що швидке відновлення економіки буде затьмарене зростанням випадків коронавірусу. Так, загальна кількість хворих у США перевищила 2 мільйони осіб. Кількість інфікованих знову стрімко зростає.
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