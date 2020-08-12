Компанія Verily, що належить холдингу Alphabet, у своїй штаб-квартирі в південній частині Сан-Франциско створила лабораторію, щоб пришвидшити тестування населення на коронавірус.

Новий підрозділ отримав сертифікат CLIA, що видається згідно з Резолюцією до поліпшення діяльності клінічних лабораторій, пише PYMNTS.

Verily – що відомо про компанію? Це дослідницька організація у складі Alphabet Inc. Підприємство здійснює медично-технологічні дослідження та розробки, спрямовані на розв'язання проблем людей, що страждають різними захворюваннями. Раніше Verily називалася Google Life Sciences, а свою теперішню назву отримала в грудні 2015 року.

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Що входитиме до завдань лабораторії Verily

Деб Генкс, керівниця відділу патологій у Verily, розповіла про нинішні проблеми, що виникають під час масового тестування людей на COVID-19. За її словами, компанія використовуватиме нову лабораторію як ще один спосіб "надавати спеціалізовані послуги у короткі строки", проводячи тисячі тестів у день.

Пріоритет у тестуванні буде надано клієнтам програми "Healthy at Work", тобто передусім допомагатимуть тим, хто хоче повернутися на роботу чи навчання і переконатися, що не хворий на коронавірус та не становить загрози суспільству.

Проблеми з тестуванням на коронавірус

Генкс стверджує, що проблема нинішніх затримок у тестуванні пов‎'язана з тим, що в більшості лабораторій сьогодні спостерігається значне зростання попиту на послуги в тестуванні на COVID-19.

Діагностичні лабораторії сьогодні відчувають безпрецедентний попит на свої послуги. Це, своєю чергою, призводить до збільшення часу обробки всіх тестів. Лабораторії, що зіштовхнулися з великими обсягами тестування, збільшили тривалість визначення результатів від трьох до семи днів,

– зазначила Генкс.

Лабораторія Verily допоможе розвантажити інші спеціалізовані діагностичні центри й лікарні й пришвидшити виявлення нових випадків коронавірусу для своєчасного надання допомоги інфікованим.

Так, ще в березні компанія створила спеціальний сайт, щоб допомогти людям визначити, чи потрібно їм пройти тест на коронавірус. За допомогою веб-порталу, люди, що відчувають вірусні симптоми, можуть знайти відповідні медичні заклади, де можна здати тест на COVID-19.