Компания Verily, принадлежащая корпорации Alphabet, в своей штаб-квартире в южной части Сан-Франциско создала лабораторию, чтобы ускорить тестирование населения на коронавирус.

Новое подразделение получило сертификат CLIA, который выдается согласно Резолюции к улучшению деятельности клинических лабораторий, пишет PYMNTS.

Verily – что известно о компании? Это исследовательская организация в составе Alphabet Inc. Предприятие осуществляет медико-технологические исследования и разработки, направленные на решение проблем людей, страдающих различными заболеваниями. Ранее Verily называлась Google Life Sciences, а свое нынешнее название получила в декабре 2015 года.

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Что будет входить в задачи лаборатории Verily

Деб Хэнкс, руководитель отдела патологий в Verily, рассказала о нынешних проблемах, возникающих во время массового тестирования людей на COVID-19. По ее словам, компания будет использовать новую лабораторию как еще один способ "предоставлять специализированные услуги в короткие сроки", проводя тысячи тестов в день.

Приоритет в тестировании будет предоставлено клиентам программы "Healthy at Work", то есть прежде всего будут помогать тем, кто хочет вернуться на работу или учебу и должен убедиться, что не болен на коронавирус и не представляет угрозы обществу.

Проблемы с тестированием на коронавирус

Хэнкс утверждает, что проблема нынешних задержек в тестировании связанная с тем, что в большинстве лабораторий сегодня наблюдается значительный рост спроса на услуги в тестировании на COVID-19.

Диагностические лаборатории сегодня испытывают беспрецедентный спрос на свои услуги. Это, в свою очередь, приводит к увеличению времени обработки всех тестов. Лаборатории, которые столкнулись с большими объемами тестирования, увеличили продолжительность определения результатов от трех до семи дней,

– отметила Хэнкс.

Лаборатория Verily поможет разгрузить другие специализированные диагностические центры и больницы и ускорить выявление новых случаев коронавируса для своевременного оказания помощи инфицированным.

Так, еще в марте компания создала специальный сайт, чтобы помочь людям определить, нужно ли им пройти тест на коронавирус. С помощью веб-портала, люди, испытывающие вирусные симптомы, могут найти соответствующие медицинские учреждения, где можно сдать тест на COVID-19.