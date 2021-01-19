Виробник електрокарів Tesla оголосив про початок продажів в Китай спортивного позашляховика Model Y, який виробляли в Шанхаї. Так, електричний кросовер став другою моделлю, яку Tesla почала випускати в Китаї.

Стартова ціна становить 339,9 тисяч юанів (це 52,4 тисячі доларів) а топова комплектація обійдеться покупцям в 369,9 тисяч юанів (57 тисяч доларів). Компанія Tesla відкрила передзамовлення на своєму сайті 18 січня, повідомляє видання CNN.

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Електрокар Model Y може розганятися до 100 кілометрів за 5,1 секунди. Запас ходу на одній зарядці – 594 кілометрів, а максимальна швидкість – 217 кілометрів за годину.

Додамо, що базову модель виробник обіцяє поставити в другому кварталі, а топову версію – в третьому кварталі.

欢迎! Model Y deliveries in China have officially begun pic.twitter.com/fG5aax1k2b — Tesla (@Tesla) January 18, 2021



Зазначимо, що Tesla отримала дозвіл на продаж електрокарів від уряду Китаю в листопаді 2020 року. Раніше на китайському ринку продавалася тільки Model 3. Після отримання дозволу Tesla почала імпортувати автомобілі Model Y в Китай зі свого заводу в Каліфорнії.

На той момент у Tesla був завод в Шанхаї, але він випускав тільки Model 3. Пізніше його потужності були розширені, щоб виробляти Model Y.