Спільне підприємство інтернет-гіганта Alibaba, SAIC та державного інвестиційного фонду Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development випустило новий електромобіль.

Найбільші китайські технологічні групи автомобільної промисловості об’єднались з відомими виробниками автомобілів, щоб пришвидшити вихід на ринок своїх новинок та конкурувати з Tesla на найбільшому світовому ринку автомобілів, про що повідомив Мінфін.

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Що відомо про новий електромобіль

Офіційно спільне підприємство Alibaba, SAIC та державного інвестиційного фонду Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development було створено 25 грудня. SAIC є найбільшим акціонером, з часткою 54%, а Alibaba та Shanghai Zhangjiang мають по 18%. Нещодавно спільне підприємство представило седан під торговою маркою IM, що означає "інтелект у русі".

Відомо, що IM почне приймати попередні замовлення у квітні, під час щорічного Шанхайського автосалону, але про роздрібну ціну компанія поки що не повідомила. У 2022 році асортимент моделей IM планують поповнити ще кросовером.

Технологічні компанії вже мають стільки даних про споживачів: де ми любимо їсти, що купуємо, куди їдемо… Однією з галузей, яка в цей час є "чорною скринькою" для технічних компаній, є те, чим ми займаємось, коли їдемо за кермом. Якщо вони отримають доступ до цієї інформації, поєднають її з даними, які вже мають, то зможуть передбачити наші потреби та розробити продукти й послуги, що на їх думку нам потрібні,

– керівний директор Beijing-based Sino Auto Insights Ле Ту.

Особливості електроавтомобіля IM