Китай хоче захопити ринок електрокарів: чим здивує IM від Alibaba та SAIC Motor
Спільне підприємство інтернет-гіганта Alibaba, SAIC та державного інвестиційного фонду Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development випустило новий електромобіль.
Найбільші китайські технологічні групи автомобільної промисловості об’єднались з відомими виробниками автомобілів, щоб пришвидшити вихід на ринок своїх новинок та конкурувати з Tesla на найбільшому світовому ринку автомобілів, про що повідомив Мінфін.
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Що відомо про новий електромобіль
Офіційно спільне підприємство Alibaba, SAIC та державного інвестиційного фонду Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development було створено 25 грудня. SAIC є найбільшим акціонером, з часткою 54%, а Alibaba та Shanghai Zhangjiang мають по 18%. Нещодавно спільне підприємство представило седан під торговою маркою IM, що означає "інтелект у русі".
Відомо, що IM почне приймати попередні замовлення у квітні, під час щорічного Шанхайського автосалону, але про роздрібну ціну компанія поки що не повідомила. У 2022 році асортимент моделей IM планують поповнити ще кросовером.
Технологічні компанії вже мають стільки даних про споживачів: де ми любимо їсти, що купуємо, куди їдемо… Однією з галузей, яка в цей час є "чорною скринькою" для технічних компаній, є те, чим ми займаємось, коли їдемо за кермом. Якщо вони отримають доступ до цієї інформації, поєднають її з даними, які вже мають, то зможуть передбачити наші потреби та розробити продукти й послуги, що на їх думку нам потрібні,
– керівний директор Beijing-based Sino Auto Insights Ле Ту.
Особливості електроавтомобіля IM
- Автомобіль від Alibaba і SAIC може підтримувати бездротову підзарядку батареї, які постачає китайська компанія Contemporary Amperex Technology. Варто зазначити, що це та сама компанія, що постачає батареї й для компанії Tesla.
- Процесори для електромобілів від Alibaba поставляє компанія Nvidia.
- У седані IM представлений новий твердотільний акумулятор від Contemporary Amperex Technology, найбільшого виробника акумуляторів у Китаї, з вищою щільністю енергії, ніж ті, що використовуються зараз.
- Чіпи від американської технічної групи Nvidia.
- Автомобіль зможе самостійно паркуватися та включати такі функції смартфона, як фотозйомка та спільне використання соціальних мереж.
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