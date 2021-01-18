Совместное предприятие интернет-гиганта Alibaba, SAIC и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development выпустило новый электромобиль.

Самые большие китайские технологические группы автомобильной промышленности объединились с известными производителями автомобилей, чтобы ускорить выход на рынок своих новинок и конкурировать с Tesla на крупнейшем мировом рынке автомобилей, о чем сообщил Минфин.

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Что известно про новый электромобиль

Официально совместное предприятие Alibaba, SAIC и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development было создано 25 декабря. SAIC является крупнейшим акционером с долей 54%, а Alibaba и Shanghai Zhangjiang имеют по 18%. Недавно совместное предприятие представило седан под торговой маркой IM, что означает "интеллект в движении".

Известно, что IM начнет принимать предварительные заказы в апреле, во время ежегодного Шанхайского автосалона, но о розничной цене компания пока не сообщила. В 2022 году ассортимент моделей IM планируют пополнить еще кроссовером.

Технологические компании уже имеют столько данных о потребителях: где мы любим есть, что покупаем, куда едем ... Одной из отраслей, которая в настоящее время является "черным ящиком" для технических компаний, есть то, чем мы занимаемся, когда едем за рулем. Если они получат доступ к этой информации, объединят ее с данными, которые уже имеют, то смогут предсказать наши потребности и разработать продукты и услуги, по их мнению, которые нам нужны,

– управляющий директор Beijing-based Sino Auto Insights Ле Ту.

Особенности электромобиля IM