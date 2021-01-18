Китай хочет захватить рынок электрокаров: чем удивит IM от Alibaba и SAIC Motor
Совместное предприятие интернет-гиганта Alibaba, SAIC и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development выпустило новый электромобиль.
Самые большие китайские технологические группы автомобильной промышленности объединились с известными производителями автомобилей, чтобы ускорить выход на рынок своих новинок и конкурировать с Tesla на крупнейшем мировом рынке автомобилей, о чем сообщил Минфин.
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Что известно про новый электромобиль
Официально совместное предприятие Alibaba, SAIC и государственного инвестиционного фонда Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development было создано 25 декабря. SAIC является крупнейшим акционером с долей 54%, а Alibaba и Shanghai Zhangjiang имеют по 18%. Недавно совместное предприятие представило седан под торговой маркой IM, что означает "интеллект в движении".
Известно, что IM начнет принимать предварительные заказы в апреле, во время ежегодного Шанхайского автосалона, но о розничной цене компания пока не сообщила. В 2022 году ассортимент моделей IM планируют пополнить еще кроссовером.
Технологические компании уже имеют столько данных о потребителях: где мы любим есть, что покупаем, куда едем ... Одной из отраслей, которая в настоящее время является "черным ящиком" для технических компаний, есть то, чем мы занимаемся, когда едем за рулем. Если они получат доступ к этой информации, объединят ее с данными, которые уже имеют, то смогут предсказать наши потребности и разработать продукты и услуги, по их мнению, которые нам нужны,
– управляющий директор Beijing-based Sino Auto Insights Ле Ту.
Особенности электромобиля IM
- Автомобиль от Alibaba и SAIC может поддерживать беспроводную подзарядку батареи, поставляемые китайской компанией Contemporary Amperex Technology. Стоит отметить, что это та самая компания, которая поставляет батареи и для компании Tesla.
- Процессоры для электромобилей от Alibaba поставляет компания Nvidia.
- В седане IM представлен новый твердотельный аккумулятор от Contemporary Amperex Technology, крупнейшего производителя аккумуляторов в Китае, с более высокой плотностью энергии, чем те, что используются сейчас.
- Чипы от американской технической группы Nvidia.
- Автомобиль сможет самостоятельно парковаться и включать такие функции смартфона, как фотосъемка и совместное использование социальных сетей.
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