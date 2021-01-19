Производитель электрокаров Tesla объявил о начале продаж в Китай спортивного внедорожника Model Y, который производили в Шанхае. Так, электрический кроссовер стал второй моделью, которую Tesla начала выпускать в Китае.

Стартовая цена составляет 339 900 юаней (это 52,4 тысячи долларов), а топовая комплектация обойдется покупателям в 369 900 юаней (57 000 долларов). Компания Tesla открыла предзаказ на своем сайте 18 января, сообщает издание CNN.

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Электрокар Model Y может разгоняться до 100 километров за 5,1 секунды. Запас хода на одной зарядке – 594 километров, а максимальная скорость – 217 километров в час.

Добавим, что базовую модель производитель обещает поставить во втором квартале, а топовую версию – в третьем квартале.

欢迎! Model Y deliveries in China have officially begun pic.twitter.com/fG5aax1k2b — Tesla (@Tesla) January 18, 2021



Отметим, что Tesla получила разрешение на продажу электрокаров от правительства Китая в ноябре 2020 года. Ранее на китайском рынке продавалась только Model 3. После получения разрешения Tesla начала импортировать автомобили Model Y в Китай со своего завода в Калифорнии.

На тот момент в Tesla был завод в Шанхае, но он выпускал только Model 3. Позже его мощности были расширены, чтобы производить Model Y.