Одразу після появи Джека Ма на публіці, вперше за останні три місяці, статки бізнесмена зросли на 1,4 мільярда доларів.

20 жовтня 2021 року Джек Ма взяв участь в онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів", після чого акції компанії Alibaba, зросли, статки бізнесмена збільшились на 1,4 мільярда доларів, про що повідомив Мінфін.

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Що вплинула на ріст акцій Alibaba

Джек Ма взяв участь в онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів", показавшись на публіці, вперше з жовтня місяця 2020 року, після чого акції компанії Alibaba, зросли на 6%. Таким чином статки бізнесмена збільшились на 1,4 мільярда доларів та наразі становлять 62 мільярди доларів.

Джек Ма нині знаходиться на 15 сходинці рейтингу найбагатших людей світу Forbes, що оновлюється в режимі реального часу.

Експерти вважають, що відеоконференції, під час якої з'явився Ма, було достатньо, щоб інвестори знову зацікавились його інтернет-гігантом Alibaba. Так, після конференції, ринкова вартість компанії зросла на 58 мільярдів доларів.

Чому що всі були занепокоєні зникненням Ма

Критика влади КНР. Китайський бізнесмен Джек Ма 24 жовтня 2020 року наважився розкритикувати систему регулювання КНР за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих", про що раніше повідомляли BBC News Mundo.

Китайський бізнесмен Джек Ма 24 жовтня 2020 року наважився розкритикувати систему регулювання КНР за стримування інновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих", про що раніше повідомляли BBC News Mundo. Зірване ІРО Ant Group. Проте, проблеми у Ма з владою Піднебесної почались ще коли зірвалась одна з його великих угод – ІРО Ant Group. Так у листопаді біржі Гонконгу та Шанхая відклали ІРО Ant Group, яке мало стати найбільшою угодою в історії. Компанію на той час оцінили у 37 мільярдів доларів.

Проте, проблеми у Ма з владою Піднебесної почались ще коли зірвалась Антимонопольне розслідування КНР. Після зірваного IPO стало відомо про антимонопольне розслідування проти компанії Alibaba.

Alibaba. Зникнення з поля зору. Додало занепокоєння громадськості й той факт, що Ма зник з поля зору та не відвідав власний підприємницький конкурс Africa's Business Heroes, де він повинен був бути суддею. Також бізнесмен нічого не публікував, протягом довгого часу, у своєму акаунті в Twitter.

Саме тому, після онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів", більшість зітхнула з полегшенням виключивши найгірші варіанти.

Як і раніше є велика невизначеність щодо наступних дій регулюючих органів, але це дійсно означає, що статус Джека Ма набагато краще, ніж багато хто припускав,

— зазначив професор Китайського університету Гонконгу Фанг Кеченг.

Варто зазначити, що Джек Ма ніяк не прокоментував ситуацію та конфлікт, що міг скластись між ним та владою КНР, проте експерті вважають, що це дозволяє виключити найгірші сценарії, такі як тюремне ув'язнення або поглинання його компаній урядом, зазначило видання Bloomberg.