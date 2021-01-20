Китайський мільярдер Джек Ма 20 жовтня виступив по відеозв'язку на благодійному заході. Зазначимо, що це його перший публічний виступ з кінця жовтня минулого року.

Це перший виступ Джека Ма за довгий час

Де виступив Джек Ма? Він взяв участь у онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів". Мільярдер заявив, що він і його колеги вирішили приділяти більше уваги благодійній діяльності в галузі освіти, повідомляє Bloomberg.

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Через його появу на церемонії, акції компанії Джека Ма Alibaba, що оцінюються на торгах в Гонконзі, зросли на 6%.

В ході церемонії 100 педагогів отримали нагороди. "Наполеглива робота для сільського відродження і загального процвітання є обов'язком для нашого покоління підприємців", – сказав Ма.

Чому Джек Ма не з'являвся на публіці?

Мільярдера протягом понад двох місяців не бачили на публіці, а свій останні твіт він опубліковував 10 жовтня. Ма повинен був бу ти суддею власного конкурсу для африканських підприємців, проте представник Alibaba заявив, що Джек Ма не зможе прийняти участь у шоу через складнощі з розкладом.