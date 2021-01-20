Джек Ма вперше з жовтня з’явився на публіці: деталі та фото
Китайський мільярдер Джек Ма 20 жовтня виступив по відеозв'язку на благодійному заході. Зазначимо, що це його перший публічний виступ з кінця жовтня минулого року.
Це перший виступ Джека Ма за довгий час
Де виступив Джек Ма? Він взяв участь у онлайн-церемонії "Ініціативи сільських вчителів". Мільярдер заявив, що він і його колеги вирішили приділяти більше уваги благодійній діяльності в галузі освіти, повідомляє Bloomberg.
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Через його появу на церемонії, акції компанії Джека Ма Alibaba, що оцінюються на торгах в Гонконзі, зросли на 6%.
В ході церемонії 100 педагогів отримали нагороди. "Наполеглива робота для сільського відродження і загального процвітання є обов'язком для нашого покоління підприємців", – сказав Ма.
Чому Джек Ма не з'являвся на публіці?
Мільярдера протягом понад двох місяців не бачили на публіці, а свій останні твіт він опубліковував 10 жовтня. Ма повинен був бу ти суддею власного конкурсу для африканських підприємців, проте представник Alibaba заявив, що Джек Ма не зможе прийняти участь у шоу через складнощі з розкладом.
А все через те, що в жовтні 2020 року мільярдер розлютив чиновників скандальною промовою на форумі в Шанхаї. Він тоді сказав, що регулятори "зосередилися тільки на ризиках і випустили з уваги розвиток" та звинуватив китайські банки в "ломбардному мисленні", яке шкодить підприємцям.
Глава Китаю Сі Цзіньпін особисто прийняв рішення про призупинення первинного публічного розміщення Ant Group, хоча IPO заснованого Джеком Ма фінансового гіганта мало стати найбільшим в історії.
Крім того, державна адміністрація з ринкового регулювання оголосила про початок антимонопольного розслідування щодо Alibaba.
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