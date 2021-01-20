Китайский миллиардер Джек Ма 20 октября выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Отметим, что это его первое публичное выступление с конца октября прошлого года.

Это первое выступление Джека Ма за долгое время

Где выступил Джек Ма? Он принял участие в онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей". Миллиардер заявил, что он и его коллеги решили уделять больше внимания благотворительной деятельности в области образования, сообщает Bloomberg.

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За его появление на церемонии, акции компании Джека Ма Alibaba, которые оцениваются на торгах в Гонконге, выросли на 6%.

В ходе церемонии 100 педагогов получили награды. "Упорная работа для сельского возрождения и общего процветания является обязанностью для нашего поколения предпринимателей", – сказал Ма.

Почему Джек Ма не появлялся на публике

Миллиардера в течение более двух месяцев не видели на публике, а свой последние твиты он опубликовывал 10 октября. Ма должен был бу ты судьей собственного конкурса для африканских предпринимателей, однако представитель Alibaba заявил, что Джек Ма не сможет принять участие в шоу из-за сложностей с расписанием.

А все потому, что в октябре 2020 миллиардер разозлил чиновников скандальной речью на форуме в Шанхае. Он тогда сказал, что регуляторы "сосредоточились только на рисках и упустили из виду развитие" и обвинил китайские банки в "ломбардном мышлении", которое вредит предпринимателям.

Глава Китая Си Цзиньпин лично принял решение о приостановлении первичного публичного размещения Ant Group, хотя IPO основанного Джеком Ма финансового гиганта должно было стать крупнейшим в истории.

Кроме того, государственная администрация по рыночному регулированию объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba.

Интересно, что в 2020 году состояние Джека Ма достигли 61,7 миллиарда долларов, поэтому он имел все шансы стать самым богатым человеком Китая. Однако, согласно рейтингу Bloomberg, он оказался на четвертом месте, потому что его собственный капитал уменьшился более чем 10 миллиардов.