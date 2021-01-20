Джек Ма впервые с октября появился на публике: детали и фото
Китайский миллиардер Джек Ма 20 октября выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Отметим, что это его первое публичное выступление с конца октября прошлого года.
Это первое выступление Джека Ма за долгое время
Где выступил Джек Ма? Он принял участие в онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей". Миллиардер заявил, что он и его коллеги решили уделять больше внимания благотворительной деятельности в области образования, сообщает Bloomberg.
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За его появление на церемонии, акции компании Джека Ма Alibaba, которые оцениваются на торгах в Гонконге, выросли на 6%.
В ходе церемонии 100 педагогов получили награды. "Упорная работа для сельского возрождения и общего процветания является обязанностью для нашего поколения предпринимателей", – сказал Ма.
Почему Джек Ма не появлялся на публике
Миллиардера в течение более двух месяцев не видели на публике, а свой последние твиты он опубликовывал 10 октября. Ма должен был бу ты судьей собственного конкурса для африканских предпринимателей, однако представитель Alibaba заявил, что Джек Ма не сможет принять участие в шоу из-за сложностей с расписанием.
А все потому, что в октябре 2020 миллиардер разозлил чиновников скандальной речью на форуме в Шанхае. Он тогда сказал, что регуляторы "сосредоточились только на рисках и упустили из виду развитие" и обвинил китайские банки в "ломбардном мышлении", которое вредит предпринимателям.
Глава Китая Си Цзиньпин лично принял решение о приостановлении первичного публичного размещения Ant Group, хотя IPO основанного Джеком Ма финансового гиганта должно было стать крупнейшим в истории.
Кроме того, государственная администрация по рыночному регулированию объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba.
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