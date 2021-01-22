Сразу после появления Джека Ма на публике, впервые за последние три месяца, состояние бизнесмена выросли на 1,4 миллиарда долларов.

20 октября 2021 Джек Ма принял участие в онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей", после чего акции компании Alibaba, выросли, состояние бизнесмена увеличились на 1,4 миллиарда долларов, о чем сообщил Минфин.

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Что повлияло на рост акций Alibaba

Джек Ма принял участие в онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей", показавшись на публике, впервые с октября месяца 2020 года, после чего акции компании Alibaba, выросли на 6%. Таким образом состояние бизнесмена увеличились на 1,4 миллиарда долларов и сейчас составляют 62 миллиарда долларов.

Джек Ма сейчас находится на 15 строчке рейтинга самых богатых людей мира Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Эксперты считают, что видеоконференции во время которой появился Ма, было достаточно, чтобы инвесторы снова заинтересовались его интернет-гигантом Alibaba. Так, после конференции, рыночная стоимость компании выросла на 58 миллиардов долларов.

Почему все были обеспокоены исчезновением Ма

Критика властей КНР. Китайский бизнесмен Джек Ма 24 октября 2020 года решился раскритиковать систему регулирования КНР по сдерживанию инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков", о чем ранее сообщали BBC News Mundo.

Китайский бизнесмен Джек Ма 24 октября 2020 года решился раскритиковать систему регулирования КНР по сдерживанию инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков", о чем ранее сообщали BBC News Mundo. Сорванное IPO Ant Group. Однако, проблемы у Ма с властью Поднебесной начались еще когда сорвалась одна из его крупных сделок – IPO Ant Group. Так в ноябре биржи Гонконга и Шанхая отложили IPO Ant Group, которое должно было стать крупнейшей сделкой в истории. Компанию в то время оценили в 37 миллиардов долларов.

Однако, проблемы у Ма с властью Поднебесной начались еще когда сорвалась одна из его крупных сделок IPO Ant Group. Так в ноябре биржи Гонконга и Шанхая отложили IPO Ant Group, которое должно было стать крупнейшей сделкой в истории. Компанию в то время оценили в 37 миллиардов долларов. Антимонопольное расследование КНР. После сорванного IPO стало известно об антимонопольном расследовании против компании Alibaba.

После сорванного IPO стало известно об антимонопольном расследовании против компании Alibaba. Исчезновение с поля зрения. Добавил беспокойство общественности и тот факт, что Ма исчез с поля зрения и не посетил собственный предпринимательский конкурс Africa's Business Heroes, где он должен был быть судьей. Также бизнесмен, на протяжении долгого периода времени, ничего не публиковал в своем аккаунте в Twitter.

Именно поэтому, после онлайн-церемонии "Инициативы сельских учителей", большинство вздохнула с облегчением исключив худшие варианты.

По-прежнему есть большая неопределенность относительно следующих действий регулирующих органов, но это действительно означает, что статус Джека Ма гораздо лучше, чем многие предполагали,

– отметил профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг.

Стоит отметить, что Джек Ма никак не прокомментировал ситуацию и конфликт, который мог сложиться между ним и властями КНР, однако эксперты считают, что это позволяет исключить худшие сценарии, такие как тюремное заключение или поглощения его компании правительством, отметило издание Bloomberg.