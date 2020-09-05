Британсько-шведський стартап Volta Trucks представив свою першу модель — комерційну електровантажівку Volta Zero, призначену для доставок в межах міста.

В якості приводу використовується встановлене на задній осі модульне рішення Bosch E-axle, яке об'єднує в одному корпусі електродвигун, редуктор і керуючу електроніку, повідомляє ITC.

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Характеристики електродвигуна не озвучувалися, відома тільки максимальна швидкість (90 км/г), але і вона обмежена для більшої безпеки. Залежно від потреб замовника в підлозі між осями Volta Zero можна встановити акумулятори ємністю від 160 до 200 кВтг, які забезпечать запас ходу 150-200 км.

Це досить велика (9460x3470x2550) 16-тонна модель, яка вміщує 16 євро-палет сумарною вагою 8600 кг в кузові корисним об'ємом 37,7м3.

Водій сидить по центру, при бажанні його можуть супроводжувати два експедитора (їх місця знаходяться трохи позаду). За рахунок більш низької посадки, ніж у класичних вантажівок і величезній площі скління кабіни водій отримує 220-градусний огляд, що надзвичайно важливо при маневруванні на вузьких міських вулицях.

Огляд з кабіни / Фото: Volta Trucks

Volta Trucks збирається запустити пілотну програму експлуатації вже в першій половині 2021 року надавши 12 примірників Volta Zero європейським логістичним операторам.