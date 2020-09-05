Британско-шведский стартап Volta Trucks представил свою первую модель — коммерческий электрогрузовик Volta Zero, предназначенный для доставок в пределах города.

В качестве привода используется установленное на задней оси модульное решение Bosch E-axle, которое объединяет в одном корпусе электродвигатель, редуктор и управляющую электронику, сообщает ITC.

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Характеристики электродвигателя не озвучиваются, известна только максимальная скорость (90 км/ч), но и она ограничена для большей безопасности. В зависимости от потребностей заказчика в полу между осями Volta Zero можно установить аккумуляторы емкостью от 160 до 200 кВтч, которые обеспечат запас хода 150-200 км.

Это достаточно крупная (9460x3470x2550) 16-тонная модель, которая вмещает 16 евро-паллет суммарным весом 8600 кг в кузове полезным объемом 37,7м3.

Водитель сидит по центру, при желании его могут сопровождать два экспедитора (их места находятся чуть позади). За счет более низкой посадки, чем у классических грузовиков и огромной площади остекления кабины водитель получает 220-градусный обзор, что чрезвычайно важно при маневрировании на узких городских улицах.

Обзор из кабины / Фото: Volta Trucks

Volta Trucks собирается запустить пилотную программу эксплуатации уже в первой половине 2021 года, предоставив 12 экземпляров Volta Zero европейским логистическим операторам