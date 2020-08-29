Nano Diamond Battery показав прототип бета-гальванічної батареї, що здатна працювати "вічно". Імена перших замоаників тримають у секреті.

Це не теорія, бо зараз розробку переводять на комерційну основу. Кілька тижнів тому розробник завершив тестування, переконавшись в працездатності системи. Подробиці — в матеріалі Selectel.

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Перші батареї такого типу з'являться в продажу в кінці цього року. Інвестором розробників виступив стартап-інкубатор Volkswagen Future Mobility.

Як це працює

Розробка являє собою спеціальний корпус з синтетичних алмазів, всередину якого поміщена радіоактивна серцевина. В процесі непружного розсіювання бета-випромінювання ізотопів перетворюється в електричний струм. В якості палива використовуються перероблені ядерні відходи вуглецю-14.

Цей ізотоп застосовується для діагностики деяких захворювань шлунково-кишкового тракту. Він також накопичується в графітових деталях ядерних реакторів, які поглинають випромінювання ядерних паливних стрижнів.

Зберігати такі відходи небезпечно, дорого і важко. Батареї на вуглеці-14 вирішують відразу дві проблеми — недовговічність звичайних елементів живлення і переробки радіоактивних відходів.