У 2021 році інвесторам слід очікувати виходу на IPO нового стартапу Deliveroo, що вже встиг зацікавити компанію Amazon та повторно колишніх інвесторів у новому раунді інвестування.

Англійській стартап-компанії Deliveroo, що спеціалізується на доставці, вдалось привабити більш ніж 180 мільйонів доларів від Durable Capital Partners та Fidelity Management & Research Company у новому раунді інвестування, про що повідомили Інвестиції 24.

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IPO та новий раунд інвестування в стартап Deliveroo

У 2021 році компанія планує провести IPO, яке скоріш за все відбудеться у квітні, про що повідомило видання Bloomberg.

Стартап Deliveroo отримав 180 мільйонів доларів у новому раунді інвестування, завдяки чому оцінка компанії становила більше ніж 7 мільярдів доларів. У раунді інвестування взяли участь такі компанії, як: Durable Capital Partners та Fidelity Management & Research Company, що є колишніми інвесторами Deliveroo. Компанія Deliveroo обійшла навіть одну з найбільших британських торгових мереж Morrison, завдяки такій оцінці стартапу.

Стартап-компанія Deliveroo планує і надалі вкладати кошти у розширення свого сервісу з доставки продуктів, а також розвивати сегмент dark kitchen. Dark kitchen – це кухня, що готує лише на доставку.

У серпні 2020 року стало відомо, що компанія Amazon придбала 16% у стартап-компанії Deliveroo.

Що відомо про стартап Deliveroo

Deliveroo – це стартап-компанія з доставки їжі через інтернет, заснована Вільямом Шу у 2013 році в місті Лондон, Англія. Юридично компанія зареєстрована як Roofoods Ltd. Deliveroo працює не лише у Великобританії, але й у Нідерландах, Франції, Ірландії, Італії, Австралії, Новій Зеландії, Сингапурі, Гонконзі, Кувейті та ОАЕ. Нині компанія Deliveroo співпрацює більше ніж зі 140 тисячами ресторанів і 110 тисячами співробітників служби доставки. Операційна виручка компанії станом на 2019 рік становила 771,8 мільйона фунтів стерлінгів, що дорівнює 1,048 мільярда доларів та на 62% більше ніж у попередньому році. У звіті компанії також показані й збитки, що становлять 319,9 мільйона фунтів стерлінгів та списані як інвестиції у проєкт.