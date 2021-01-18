В 2021 году инвесторам следует ожидать выхода на IPO нового стартапа Deliveroo, что уже успел заинтересовать компанию Amazon и повторно бывших инвесторов в новом раунде инвестирования.

Английской стартап-компании Deliveroo, которая специализируется на доставке, удалось привлечь более чем 180 миллионов долларов от Durable Capital Partners и Fidelity Management & Research Company в новом раунде инвестирования, о чем сообщили Инвестиции 24.

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IPO и новый раунд инвестирования в стартап Deliveroo

В 2021 году компания планирует провести IPO, которое скорее всего состоится в апреле, о чем сообщило издание Bloomberg.

Стартап Deliveroo получил 180 миллионов долларов в новом раунде инвестирования, благодаря чему оценка компании составляла более 7 миллиардов долларов. В раунде инвестирования приняли участие такие компании, как: Durable Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, что являются бывшими инвесторами Deliveroo. Компания Deliveroo обошла даже одну из крупнейших британских торговых сетей Morrison, благодаря такой оценке стартапа.

Стартап-компания Deliveroo планирует и в дальнейшем вкладывать средства в расширение своего сервиса по доставке продуктов, а также развивать сегмент dark kitchen. Dark kitchen – это кухня, которая готовит только на доставку.

В августе 2020 стало известно, что компания Amazon приобрела 16% в стартап-компании Deliveroo.

Что известно о стартапе Deliveroo

Deliveroo – это стартап-компания по доставке еды через интернет, основана Уильямом Шу в 2013 году в Лондон, Англия. Юридически компания зарегистрирована как Roofoods Ltd. Deliveroo работает не только в Великобритании, но и в Нидерландах, Франции, Ирландии, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге, Кувейте и ОАЭ. Сейчас компания Deliveroo сотрудничает более чем с 140 тысячами ресторанов и 110 тысячами сотрудников службы доставки. Операционная выручка компании по состоянию на 2019 год составила 771,8 миллиона фунтов стерлингов, что равняется к 1,048 миллиарда долларов и на 62% больше чем в предыдущем году. В отчете компании также показаны и убытки, составляющие 319,9 миллиона фунтов стерлингов, и списаны как инвестиции в проект.