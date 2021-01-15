Qualcomm заявила, что приобретет стартап Nuvia, который основали бывшие сотрудники Apple. Компания планирует внедрить свою технологию микросистем в смартфоны, ноутбуки и автомобильные процессоры.

Это соглашение предусматривает, что Qualcomm восстановит лидирующие позиции в области производительности микросистем (чипов). Об этом сообщает издание The Verge.

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В то же время Qualcomm называет одной из причин дорогой покупки стартапа является рост на спрос 5G.

Nuvia базируется на лидерстве технологий Snapdragon от Qualcomm Technologies, обеспечивая постепенное улучшение производительности процессора и энергоэффективности, чтобы удовлетворить потребности вычислительной техники 5G следующего поколения,

– говорится в заявлении компании.

Известно, что сделка состоится на фоне смены руководства. Ведь Qualcomm объявила в январе о том, что президент и глава кремниевого подразделения компании Кристиано Амон изменит гендиректора Стивена Молленкопф.

Что известно о Qualcomm? Эта компания уже несколько лет поставляет чипы для ПК таким фирмам, как Samsung Electronics Co и Microsoft Corp.

Qualcomm планирует использование процессоров Nuvia для флагманских смартфонов, ноутбуков следующего поколения, информационно-развлекательных систем и тому подобное.

"Приятно видеть, что Nuvia присоединяется к команде Qualcomm", = прокомментировал директор по продуктам Microsoft.

Соглашение также важно потому, что оно может помочь уменьшить зависимость Qualcomm от Arm Ltd, которую покупает их конкурент Nvidia Corp за 40 миллиардов долларов.