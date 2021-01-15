Qualcomm купит стартап Nuvia от бывших сотрудников Apple за 1,4 миллиарда долларов
Qualcomm заявила, что приобретет стартап Nuvia, который основали бывшие сотрудники Apple. Компания планирует внедрить свою технологию микросистем в смартфоны, ноутбуки и автомобильные процессоры.
Это соглашение предусматривает, что Qualcomm восстановит лидирующие позиции в области производительности микросистем (чипов). Об этом сообщает издание The Verge.
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В то же время Qualcomm называет одной из причин дорогой покупки стартапа является рост на спрос 5G.
Nuvia базируется на лидерстве технологий Snapdragon от Qualcomm Technologies, обеспечивая постепенное улучшение производительности процессора и энергоэффективности, чтобы удовлетворить потребности вычислительной техники 5G следующего поколения,
– говорится в заявлении компании.
Известно, что сделка состоится на фоне смены руководства. Ведь Qualcomm объявила в январе о том, что президент и глава кремниевого подразделения компании Кристиано Амон изменит гендиректора Стивена Молленкопф.
Что известно о Qualcomm? Эта компания уже несколько лет поставляет чипы для ПК таким фирмам, как Samsung Electronics Co и Microsoft Corp.
Qualcomm планирует использование процессоров Nuvia для флагманских смартфонов, ноутбуков следующего поколения, информационно-развлекательных систем и тому подобное.
"Приятно видеть, что Nuvia присоединяется к команде Qualcomm", = прокомментировал директор по продуктам Microsoft.
Соглашение также важно потому, что оно может помочь уменьшить зависимость Qualcomm от Arm Ltd, которую покупает их конкурент Nvidia Corp за 40 миллиардов долларов.
Что известно о стартап Nuvia?Он основан тремя бывшими руководителями Apple в области проводников, отвечающие за чипы для iPhone. В частности, Nuvia работает над нестандартным дизайном ядра процессора, который будет использоваться в серверных чипах.
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