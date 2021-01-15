Qualcomm купить стартап Nuvia від колишніх співробітників Apple за 1,4 мільярда доларів
Qualcomm заявила, що придбає стартап Nuvia, який засновали колишні працівники Apple. Компанія планує впровадити свою технологію мікросистем в смартфони, ноутбуки та автомобільні процесори.
Ця угода передбачає, що Qualcomm відновить лідируючі позиції в області продуктивності мікросистем (чіпів). Про це повідомляє видання The Verge.
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Водночас Qualcomm називає однією з причин дорогої купівлі стартапу є зростання на попит 5G.
Nuvia базується на лідерстві технологій Snapdragon від Qualcomm Technologies, забезпечуючи поступове покращення продуктивності процесора та енергоефективності, щоб задовольнити потреби обчислювальної техніки 5G наступного покоління,
– йдеться у заяві компанії.
Відомо, що угода відбудеться на тлі зміни керівництва. Адже Qualcomm оголосила в січні про те, що президент і глава кремнієвого підрозділу компанії Крістіано Амон змінить гендиректора Стівена Молленкопфа.
Що відомо про Qualcomm? Ця компанія вже кілька років постачає чіпи для ПК таким фірмам, як Samsung Electronics Co і Microsoft Corp.
Qualcomm планує використання процесорів Nuvia для флагманських смартфонів, ноутбуків наступного покоління, інформаційно-розважальних систем тощо.
"Приємно бачити, що Nuvia приєднується до команди Qualcomm", – прокоментував директор по продуктах Microsoft.
Угода також важлива через те, що вона може допомогти зменшити залежність Qualcomm від Arm Ltd, яку купує їх конкурент Nvidia Corp за 40 мільярдів доларів.
Що відомо про стартап Nuvia?Він заснований трьома колишніми керівниками Apple в області провідників, що відповідають за чіпи для iPhone. Зокрема, Nuvia працює над нестандартним дизайном ядра процесора, який буде використовуватися в серверних чіпах.
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