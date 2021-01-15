Qualcomm заявила, що придбає стартап Nuvia, який засновали колишні працівники Apple. Компанія планує впровадити свою технологію мікросистем в смартфони, ноутбуки та автомобільні процесори.

Ця угода передбачає, що Qualcomm відновить лідируючі позиції в області продуктивності мікросистем (чіпів). Про це повідомляє видання The Verge.

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Водночас Qualcomm називає однією з причин дорогої купівлі стартапу є зростання на попит 5G.

Nuvia базується на лідерстві технологій Snapdragon від Qualcomm Technologies, забезпечуючи поступове покращення продуктивності процесора та енергоефективності, щоб задовольнити потреби обчислювальної техніки 5G наступного покоління,

– йдеться у заяві компанії.

Відомо, що угода відбудеться на тлі зміни керівництва. Адже Qualcomm оголосила в січні про те, що президент і глава кремнієвого підрозділу компанії Крістіано Амон змінить гендиректора Стівена Молленкопфа.

Що відомо про Qualcomm? Ця компанія вже кілька років постачає чіпи для ПК таким фірмам, як Samsung Electronics Co і Microsoft Corp.

Qualcomm планує використання процесорів Nuvia для флагманських смартфонів, ноутбуків наступного покоління, інформаційно-розважальних систем тощо.

"Приємно бачити, що Nuvia приєднується до команди Qualcomm", – прокоментував директор по продуктах Microsoft.

Угода також важлива через те, що вона може допомогти зменшити залежність Qualcomm від Arm Ltd, яку купує їх конкурент Nvidia Corp за 40 мільярдів доларів.