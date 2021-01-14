Компанія фінансових технологій Affirm провела IPO на біржі NASDAQ. Вартість акцій компанії в перший день торгів злетіла на 110,2% та перевищила всі очікування.

Окрім того, ціна на акції піднімалися до майже 103 доларів (при тому, що ціна розміщення стартувала з 49 доларів). Свою першу торговельну сесію акції завершили зростанням на 98,4%, повідомляє видання РБК.

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Affirm розмістила свої акції на біржі NASDAQ 12 січня. В рамках лістингу компанія продала 24,6 мільйонів акцій. І зробила це дорожче, ніж планувалося (йдеться про 49 доларів за одну).

Так, за день до IPO фінтех підвищив ціну акцій. Адже спочатку компанія планувала продати акції по 33 – 38 доларів за кожну, що в результаті забезпечило б компанії до 934,8 мільйона доларів.

Проте, за день до IPO компанія змінила ціни: вона продала акції по 41 – 44 долари за штуку, щоб привабити 1,08 мільярда доларів. Загалом після розміщення акцій ринкова оцінка Affirm становить 11,9 мільярдів. Водночас чиста оцінка компанії з урахуванням обмежених акцій) наблизилася до 15 мільярдів.

Чому компанія вирішила влаштувати торги акцій? Заявку на IPO Affirm подала на початку жовтня, сама процедура була запланована на грудень, але пізніше її перенесли.

Серед однієї з причин ЗМІ називали різкі скачки цін акцій технологічних компаній, проте така динаміка вигідна тільки інвесторам, а не компаніям. До прикладу, у грудні перший день торгів для Airbnb закрився зростанням на 143%. Організаторами розміщення акцій Affirm виступили Morgan Stanley, Goldman Sachs і Allen&Company.