Акции компании Affirm в первый день торгов взлетели на 110%: детали
Компания финансовых технологий Affirm провела IPO на бирже NASDAQ. Стоимость акций компании в первый день торгов взлетела на 110,2% и превысила все ожидания.
Кроме того, цена на акции поднимались до почти 103 долларов (при том, что цена размещения стартовала с 49 долларов). Свою первую торговую сессию акции завершили ростом на 98,4%, сообщает издание РБК.
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Affirm разместила свои акции на бирже NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 миллионов акций. И сделала это дороже, чем планировалось (речь идет о 49 долларов за одну).
Так, за день до IPO Финтех повысил цену акций. Ведь сначала компания планировала продать акции по 33 – 38 долларов за каждую, что в результате обеспечило бы компании в 934,8 миллиона долларов.
Однако, за день до IPO компания изменила цены она продала акции по 41 – 44 долларов за штуку, чтобы привлечь 1,08 миллиарда долларов. В общем после размещения акций рыночная оценка Affirm составляет 11,9 миллиардов. В то же время чистая оценка компании с учетом ограниченных акций) приблизилась к 15 миллиардам.
Почему компания решила устроить торги акций? Заявку на IPO Affirm подала в начале октября, сама процедура была запланирована на декабрь, но позже ее перенесли.
Среди одной из причин СМИ называли резкие скачки цен акций технологических компаний, однако такая динамика выгодна только инвесторам, а не компаниям. К примеру, в декабре первый день торгов для Airbnb закрылся ростом на 143%. Организаторами размещения акций Affirm выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Company.
Что известно о компании Affirm?Она была создана в 2012 году. Ее основали Макс Левчин, Натан Геттингс, Джеффри Кадитц (соучредители Palantir) и Алекс Ремпель.
Компания позволяет осуществлять онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных кредитов. Процентная ставка по кредитам может варьироваться от 0% до 30% годовых. Известно, что сейчас платформу используют более 6500 продавцов различных товаров, среди которых Nike, Аdidas, Dyson, Walmart, Target, Best Buy, Peloton и другие.
Компания провела уже девять раундов финансирования, в ходе которых получила 1,5 миллиарда инвестиций. Крупнейшие инвесторы проекту – Jasmine Ventures, Khosla Ventures, Founders Fund, Shopify. Всего в числе инвесторов Affirm 23 компании.
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