Компания финансовых технологий Affirm провела IPO на бирже NASDAQ. Стоимость акций компании в первый день торгов взлетела на 110,2% и превысила все ожидания.

Кроме того, цена на акции поднимались до почти 103 долларов (при том, что цена размещения стартовала с 49 долларов). Свою первую торговую сессию акции завершили ростом на 98,4%, сообщает издание РБК.

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Affirm разместила свои акции на бирже NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 миллионов акций. И сделала это дороже, чем планировалось (речь идет о 49 долларов за одну).

Так, за день до IPO Финтех повысил цену акций. Ведь сначала компания планировала продать акции по 33 – 38 долларов за каждую, что в результате обеспечило бы компании в 934,8 миллиона долларов.

Однако, за день до IPO компания изменила цены она продала акции по 41 – 44 долларов за штуку, чтобы привлечь 1,08 миллиарда долларов. В общем после размещения акций рыночная оценка Affirm составляет 11,9 миллиардов. В то же время чистая оценка компании с учетом ограниченных акций) приблизилась к 15 миллиардам.

Почему компания решила устроить торги акций? Заявку на IPO Affirm подала в начале октября, сама процедура была запланирована на декабрь, но позже ее перенесли.

Среди одной из причин СМИ называли резкие скачки цен акций технологических компаний, однако такая динамика выгодна только инвесторам, а не компаниям. К примеру, в декабре первый день торгов для Airbnb закрылся ростом на 143%. Организаторами размещения акций Affirm выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Company.