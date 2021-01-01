У Америці запустили новий стартап EarlyBird, який допоможе сім'ям інвестувати в фінансове майбутнє своїх дітей. Адже дорослі через мобільний додаток можуть створити обліковий запис і купувати акції чи інші цінні папери від імені неповнолітньої дитини.

Також сервіс EarlyBird дозволяє приймати грошові подарунки від родичів, повідомляє видання TechCrunch.

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Тобто родичі зможуть поповнити рахунок у програмі у вигляді невеликої листівки або короткого відео. Потім дитина зможе переглянути відеоролик, коли виросте.

Додамо, що батьки повністю керують рахунком, поки дитині не виповниться п'ять років. А вже з шести до тринадцяти років діти знайомляться з додатком в режимі "перегляд", щоб бути в курсі своїх інвестицій.

А з тринадцяти років дитина самостійно починає взаємодіяти з додатком.



Зазначимо, що роботу сервісу EarlyBird регулює закон про передачу активів неповнолітнім дітям (Uniform Gifts to Minor Act). Це означає, що всі акції на рахунку будуть належати дитині, але управляти активами перший час може тільки опікун.

А вже коли дитина досягає вісімнадцяти років або двадцяти одного року, інвестиції переходять під його повне управління.

Окрім того, творці програми хочуть розширити можливості програми – щоб батьки і друзі могли дарувати гроші на навчання дитини за спеціальним ощадним рахунком в США. Він дозволяє збирати кошти на освіту, а такі транзакції не підлягають оподаткуванню.