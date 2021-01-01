В Америке запустили новый стартап EarlyBird, который поможет семьям инвестировать в финансовое будущее своих детей. Ведь взрослые через мобильное приложение могут создать учетную запись и покупать акции или другие ценные бумаги от имени несовершеннолетнего ребенка.

Также сервис EarlyBird позволяет принимать денежные подарки от родственников, сообщает издание TechCrunch.

Интересно 6 самых интересных компаний, которые могут выйти на биржу до конца 2020 года: по каким IPO следить

То есть родственники смогут пополнить счет в программе в виде небольшой открытки или короткого видео. Затем ребенок сможет просмотреть видеоролик, когда вырастет.

Добавим, что родители полностью управляют счетом, пока ребенку не исполнится пять лет. А уже с шести до тринадцати лет дети знакомятся с приложением в режиме "просмотр", чтобы быть в курсе своих инвестиций.

А с тринадцати лет ребенок самостоятельно начинает взаимодействовать с приложением.



Отметим, что работа сервиса EarlyBird регулируется законом о передаче активов несовершеннолетним детям (Uniform Gifts to Minor Act). Это означает, что все акции на счете будут принадлежать ребенку, но управлять активами первое время может только опекун.

А уж когда ребенок достигает восемнадцати или двадцати одного года, инвестиции переходят под его полное управление.

Кроме того, создатели программы хотят расширить возможности программы – чтобы родители и друзья могли дарить деньги на обучение ребенка по специальному сберегательным счетом в США. Он позволяет собирать средства на образование, а такие транзакции не подлежат налогообложению.