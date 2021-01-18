Уряд США передумав та відмовився вносити до чорного списку акції Alibaba, Tencent і Baidu. Тому американці й надалі зможуть інвестувати в ці компанії.

Чому в США передумали

Про початок процедури делістингу китайських компаній Нью-Йоркська біржа оголосила 31 грудня 2020 року. Таке рішення прийняли через підписаний указ президентом США Дональдом Трампом, повідомляє The Wall Street Journal.

До теми Alibaba і Tencent можуть додати у список компаній, які заборонено виставляти для торгів в США

У наказі Трампа йшлося про те, що КНР експлуатує американський капітал для розвитку і модернізації своїх військових, розвідувальних та інших силових структур.

Але вже 4 січня фондова біржа призупинила процедуру делістингу, щоб проконсультуватися з регулюючими органами.

Згодом Міністерство фінансів заблокувало спробу уряду додати акції цих компаній до чорного списку. Міністр фінансів США визнав, що заборона на торгівлю цими акціями на американських біржах дестабілізує ринки і негативно відіб'ється на економіці.

Що відомо про "чорний список" компаній? Це компанії, акціями яких буде заборонено торгувати на фондових ринках США. Ця ідея – один із напрямів боротьби адміністрації Трампа з інвестиціями в китайські компанії.



Уряд США оголосив про такий "чорний список" у листопаді 2020 року, куди включили 31 компанію.



Як змінилися акції компаній? Після цієї новини акції Alibaba завершили торги в Нью-Йорк зростанням на 4,3%, акції Tencent – подорожчали на 2,9%, а акції Baidu знизилися на 1%.

Додамо, що Alibaba і Tencent – це дві найбільш цінні публічні компанії Китаю з сукупною ринковою капіталізацією понад 1,3 трильйона доларів. Їх акціями володіють десятки американських фондів. Компанії включені до багатьох індексів, де мають істотну вагу.