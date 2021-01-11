Адміністрація президента США Дональда Трампа може додати компанії Alibaba Group і Tencent Holdings в "чорний список" китайських компаній, які заборонено виставляти для торгів на біржах.

Там запевняють, що такі компанії нібито належать або контролюються китайськими військовими. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації президента.

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Відомо, що чиновники Держдепартаменту та Міністерства оборони почали обговорювати розширення "чорного списку" компаній, заборонених для американських інвестицій. А все через їх ймовірні зв'язки з китайськими військовими і спецслужбами.

До списку цих компаній можуть потрапити і Tencent та Alibaba. Це дві найбільш цінні публічні компанії Китаю з сукупною ринковою капіталізацією понад 1,3 трильйона доларів із десятками американських фондів та інвесторів, які володіють їх акціями.

Державні відомства США обговорили з Мінфіном наслідки додавання Alibaba і Tencent в "чорний список". Цю ідею досі обговорюють, тож, цілком ймовірно, що це може взагалі не відбутися.

Що відомо про "чорний список" компаній? Це компанії, акціями яких буде заборонено торгувати на фондових ринках США. Ця ідея – один із напрямів боротьби адміністрації Трампа з інвестиціями в китайські компанії. Уряд США оголосив про такий "чорний список" у листопаді 2020 року, куди включили 31 компанію.

6 січня, Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) заявила, що виключить з лістингу три основних китайських телекомунікаційних оператори – China Mobile, China Telecom і China Unicom. Але згодом це рішення переглянули і скасували.