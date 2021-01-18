Правительство США передумал и отказался вносить в черный список акции Alibaba, Tencent и Baidu. Поэтому американцы и дальше смогут инвестировать в эти компании.

Почему в США передумали

О начале процедуры делистинга китайских компаний Нью-Йоркская биржа объявила 31 декабря 2020. Такое решение приняли из-за подписан указ президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.

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В приказе Трампа говорилось, что КНР эксплуатирует американский капитал для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур.

Но уже 4 января фондовая биржа приостановила процедуру делистинга, чтобы проконсультироваться с регулирующими органами.

Впоследствии Министерство финансов заблокировало попытку правительства добавить акции этих компаний в черный список. Министр финансов США признал, что запрет на торговлю этими акциями на американских биржах дестабилизирует рынки и негативно отразится на экономике.

Что известно о "черном списке" компаний? Это компании, акциями которых будет запрещено торговать на фондовых рынках США. Эта идея – одно из направлений борьбы администрации Трампа с инвестициями в китайские компании.



Правительство США объявило о таком "черный список" в ноябре 2020 года, куда включили 31 компании.

Как изменились акции компаний? После этой новости акции Alibaba завершили торги в Нью-Йорк ростом на 4,3%, акции Tencent – подорожали на 2,9%, а акции Baidu снизились на 1%.

Добавим, что Alibaba и Tencent – это две наиболее ценные публичные компании Китая с совокупной рыночной капитализацией более 1,3 триллиона долларов. Их акциями владеют десятки американских фондов. Компании включены в многих индексов, где должны существенный вес.