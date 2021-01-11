Администрация президента США Дональда Трампа может добавить компании Alibaba Group и Tencent Holdings в "черный список" китайских компаний, которые запрещено выставлять для торгов на биржах.

Там уверяют, что такие компании якобы принадлежат или контролируются китайскими военными. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента​.

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Известно, что чиновники Госдепартамента и Министерства обороны начали обсуждать расширение "черного списка" компаний, запрещенных для американских инвестиций. А все из-за их предполагаемые связи с китайскими военными и спецслужбами.

В список этих компаний могут попасть и Tencent и Alibaba. Это две наиболее ценные публичные компании Китая с совокупной рыночной капитализацией более 1,3 триллиона долларов с десятками американских фондов и инвесторов, которые владеют их акциями.

Государственные ведомства США обсудили с Минфином последствия добавления Alibaba и Tencent в "черный список". Эту идею до сих пор обсуждают, поэтому, вполне вероятно, что это может вообще не состояться.

Что известно о "черном списке" компаний? Это компании, акциями которых будет запрещено торговать на фондовых рынках США. Эта идея - одно из направлений борьбы администрации Трампа с инвестициями в китайские компании. Правительство США объявило о таком "черный список" в ноябре 2020 года, куда включили 31 компании.

6 января, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) заявила, что исключит из листинга три основных китайских телекоммуникационных оператора – China Mobile, China Telecom и China Unicom. Но впоследствии это решение пересмотрели и отменили.