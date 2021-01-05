Біржа Нью-Йорку вирішила зняти з торгів акцій трьох китайських телекомунікаційних компаній – China Mobile, China Telecom і China Unicom. Але вже за кілька днів біржа скасувала це рішення.

Чому китайські компанії планували зняти з торгів

Ще 31 грудня 2020 року Нью-Йоркська біржа оголосила про початок процедури делістингу (зняття з торгів) трьох китайських телекомунікаційних компаній, повідомляє видання Bloomberg.

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А все через підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про заборону інвестицій американських фондів в папери китайських компаній.

Водночас Міністерство торгівлі Китаю назвало таке рішення зловживанням державною владою для придушення діяльності китайських компаній.

Чому рішення скасували

Рішення відмовитися від зняття акцій китайських компаній з торгів Нью-Йоркська біржа пояснила продовженням консультацій з регулюючими органами щодо вже згаданого указу президента США.

У повідомленні NYSE наголошується, що до вирішення питання акції China Telecom, China Mobile і China Unicom продовжать торгуватися на біржі.

Додамо, що через повідомлення про зняття акцій цих компаній з біржі вони подешевшали:

акції China Mobile – на 5,89%;

акції China Telecom – на 5,48%;

акції China Unicom – на 3,17%.