Біржа в Нью-Йорку зняла з торгів три китайські компанії, але потім скасувала це рішення: причина
Біржа Нью-Йорку вирішила зняти з торгів акцій трьох китайських телекомунікаційних компаній – China Mobile, China Telecom і China Unicom. Але вже за кілька днів біржа скасувала це рішення.
Чому китайські компанії планували зняти з торгів
Ще 31 грудня 2020 року Нью-Йоркська біржа оголосила про початок процедури делістингу (зняття з торгів) трьох китайських телекомунікаційних компаній, повідомляє видання Bloomberg.
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А все через підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про заборону інвестицій американських фондів в папери китайських компаній.
Водночас Міністерство торгівлі Китаю назвало таке рішення зловживанням державною владою для придушення діяльності китайських компаній.
Чому рішення скасували
Рішення відмовитися від зняття акцій китайських компаній з торгів Нью-Йоркська біржа пояснила продовженням консультацій з регулюючими органами щодо вже згаданого указу президента США.
У повідомленні NYSE наголошується, що до вирішення питання акції China Telecom, China Mobile і China Unicom продовжать торгуватися на біржі.
Додамо, що через повідомлення про зняття акцій цих компаній з біржі вони подешевшали:
- акції China Mobile – на 5,89%;
- акції China Telecom – на 5,48%;
- акції China Unicom – на 3,17%.
Що відомо про указ Трампа?У середині листопада 2020 року президент США Дональд Трамп заборонив американським інвесторам вкладати кошти в китайські компанії, які створюють загрозу США.
На думку американського уряду, Китай експлуатує американський капітал для "розвитку і модернізації своїх військових, розвідувальних та інших силових структур". Заборона набуває чинності 11 січня 2021 року. Позбутися від акцій і фондів, пов'язаних з Китаєм, потрібно до 11 листопада 2021 року.
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