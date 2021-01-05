Биржа в Нью-Йорке сняла с торгов три китайские компании, но затем отменила это решение: причина
Биржа Нью-Йорка решила снять с торгов акций трех китайских телекоммуникационных компаний - China Mobile, China Telecom и China Unicom. Но уже через несколько дней биржа отменила это решение.
Почему китайские компании планировали снять с торгов
Еще 31 декабря 2020 Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга (снятие с торгов) трех китайских телекоммуникационных компаний, сообщает издание Bloomberg.
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А все из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указ о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских компаний.
В то же время Министерство торговли Китая назвало такое решение злоупотреблением государственной властью для подавления деятельности китайских компаний.
Почему решение отменили
Решение отказаться от снятия акций китайских компаний с торгов Нью-Йоркская биржа объяснила продолжением консультаций с регулирующими органами по уже упомянутому указу президента США.
В сообщении NYSE отмечается, что к решению вопроса акции China Telecom, China Mobile и China Unicom продолжат торговаться на бирже.
Добавим, что из-за сообщения о снятии акций этих компаний с биржи они подешевели:
- акции China Mobile – на 5,89%;
- акции China Telecom – на 5,48%;
- акции China Unicom – на3,17%.
Что известно об указе Трампа?В середине ноября 2020 президент США Дональд Трамп запретил американским инвесторам вкладывать средства в китайские компании, которые создают угрозу США.
По мнению американского правительства, Китай эксплуатирует американский капитал для "развития и модернизации своих военных, разведывательных и других силовых структур". Запрет вступает в силу 11 января 2021. Избавиться от акций и фондов, связанных с Китаем, нужно до 11 ноября 2021 года.
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