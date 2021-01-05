Биржа Нью-Йорка решила снять с торгов акций трех китайских телекоммуникационных компаний - China Mobile, China Telecom и China Unicom. Но уже через несколько дней биржа отменила это решение.

Почему китайские компании планировали снять с торгов

Еще 31 декабря 2020 Нью-Йоркская биржа объявила о начале процедуры делистинга (снятие с торгов) трех китайских телекоммуникационных компаний, сообщает издание Bloomberg.

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А все из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указ о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских компаний.

В то же время Министерство торговли Китая назвало такое решение злоупотреблением государственной властью для подавления деятельности китайских компаний.

Почему решение отменили

Решение отказаться от снятия акций китайских компаний с торгов Нью-Йоркская биржа объяснила продолжением консультаций с регулирующими органами по уже упомянутому указу президента США.

В сообщении NYSE отмечается, что к решению вопроса акции China Telecom, China Mobile и China Unicom продолжат торговаться на бирже.

Добавим, что из-за сообщения о снятии акций этих компаний с биржи они подешевели:

акции China Mobile – на 5,89%;

акции China Telecom – на 5,48%;

акции China Unicom – на3,17%.