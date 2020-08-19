Ілон Маск залучив майже 2 мільярди доларів для SpaceX: на що підуть гроші
Мільярдер Ілон Маск залучив рекордну суму інвестицій для свої космічної компанії SpaceX, щоб вкласти їх у супутникову програму Starlink.
Компанія SpaceX зібрала інвестицій загальною сумою 1,9 мільярда доларів, пише Reuters.
Це найвища сума, яку компанії SpaceX будь-коли вдавалося залучити за один раунд зборів коштів, згідно з даними PitchBook.
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Bloomberg, який минулого тижня повідомляв про раунд фінансування, заявив, що після нього приватна ракетна компанія матиме капітал розміром в 46 мільярдів доларів, посилаючись на власні джерела.
Для чого SpaceX гроші
Гроші SpaceX потрібні, щоб зайняти чільне місце у перегонах із запуском супутникового інтернету. Компанія раніше розпочала програму Starlink, щоб пропонувати широкосмуговий інтернет в комерційних цілях до кінця 2020 року. У вівторок SpaceX запустила одинадцяту партію супутників, збільшивши їх кількість до 600.
Чим ще займається SpaceX
Капсула SpaceX Draw Dragon завершила свою першу двомісячну місію з перевезенням космонавтів для НАСА на початку серпня, плануючи розпочати планові місії до Міжнародної космічної станції в кінці жовтня.