Миллиардер Маск привлек рекордную сумму инвестиций для своей космической компании SpaceX, чтобы вложить их в спутниковую программу Starlink.

Компания SpaceX собрала инвестиций на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Это самая высокая сумма, которую компании SpaceX когда-либо удавалось привлечь за один раунд собрания средств, согласно данным PitchBook.

Интересно Акции Tesla станут более доступными: что придумали в компании Илона Маска

Bloomberg, на прошлой неделе сообщал о раунде финансирования, заявил, что после него частная ракетная компания будет иметь капитал размером в 46 миллиардов долларов, ссылаясь на собственные источники.

Для чего SpaceX деньги

Деньги SpaceX нужны, чтобы занять видное место в гонке с запуском спутникового интернета. Компания ранее начала программу Starlink, чтобы предлагать широкополосный интернет в коммерческих целях до конца 2020 года. Во вторник SpaceX запустила одиннадцатую партию спутников, увеличив их количество до 600.

Чем еще занимается SpaceX

Капсула SpaceX Draw Dragon завершила свою первую двухмесячную миссию с перевозкой космонавтов для НАСА в начале августа, планируя начать плановые миссии к Международной космической станции в конце октября.