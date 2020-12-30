Якщо ваша філософія така, що потрібно дарувати щось корисне, – презентуйте рідним цінні папери найвідоміших у світі брендів. Акції великих компаній із високими фінансовими показниками – це вигідна інвестиція та подарунок, який запам'ятається надовго.

Окрім того, подарунок у вигляді цінних паперів міжнародних компаній мають низку переваг. Детальніше про них з Інвестиціями24 поділилися спеціалісти компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Ви підкреслюєте індивідуальність близької людини

На фондовому ринку є тисячі компаній. Ви можете вибрати ту, продукт якої отримувач подарунка любить понад усе. Наприклад, вегетаріанцям сподобається акція Beyond Meat, любителі техніки будуть у захваті від цінних паперів Apple, digital-спеціалістам буде цікаво володіти частинкою Facebook, дівчатам – Tiffany & Co, любителям машин – Tesla, а молодим мамам – Disney.

Ви даруєте можливість почуватися особливо

В Україні інвестують поки що лише 2% людей. Тому ваші близькі відчують себе особливо, коли триматимуть у руках сертифікат на акції компанії, товарами якої користуються у всьому світі. Навіть слово "інвестор" асоціюються у нас із заможною та успішною у всіх сенсах людиною.

Ваш подарунок дозволяє заробляти

За 2 роки акція Formula One подорожчала на 35%, Microsoft – на 41%, Walt Disney – на 56%, а Tiffany & Co – на 62,6%. Інвестиції у цінні папери надійних компаній, товарами яких користуються по всьому світу, у довгостроковій перспективі завжди прибуткові та вигідні. Також чимало компаній виплачують дивіденди – частинку від прибутку.

Ви даєте змогу розвиватися

Коли людина має у власності цінні папери, то починає вивчати фондовий ринок, стежити за трендами та економічною ситуацією у світі. Вона вчиться керувати коштами, стає успішнішою і помалу починає дозволяти собі те, що раніше здавалося недосяжним.

Ви не витрачаєте час на пошуки подарунку

За день до Нового року навряд чи вдасться знайти щось вартісне у магазинах або замовити доставку будь-чого корисного. Оформити цінні папери в подарунок можна телефоном лише за 10 хвилин. Ціна подарунку залежить лише від вартості вибраної акції – можна підібрати щось як на $20-30, так і на $200-300.

Зараз такий час, що обрати подарунок близьким, колегам або партнерам дуже важко, попри те, що пропозицій безліч. Більшість варіантів презентів не несуть цінності, уже дарувалися або просто банальні. Тому ми вирішили запропонувати клієнтам альтернативу – подарункові сертифікати на цінні папери. Можна обрати улюблений бренд, акції якого торгуються на фондовій біржі. Стати акціонером компанії – дуже глибокий подарунок, адже крім матеріальної цінності тут закладено всесторонній зміст. Це саморозвиток, оскільки треба розбиратися з термінами та стежити за новинами. Бути інвестором – це необхідність ділової людини у сучасному світі. Наразі це дуже актуальний тренд,

– додає Анастасія Остренська , керівник відділу маркетингу "Фрідом Фінанс Україна".

Оформити подарунковий сертифікат на акцію будь-якої компанії, що торгується на фондовому ринку США, можна у Freedom Finance. Це брокер, який має представництва у 7 країнах світу, включно з Україною. Відкривайте для себе світ інвестицій у 2021 році та робіть правильні подарунки.