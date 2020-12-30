Если ваша философия такова, что нужно дарить что-то полезное, – презентуйте родным ценные бумаги самых известных в мире брендов. Акции крупных компаний с высокими финансовыми показателями – это выгодная инвестиция и подарок, который запомнится надолго.

Кроме того, подарок в виде ценных бумаг международных компаний имеют ряд преимуществ. Подробнее о них с Инвестициями24 поделились специалисты компании "Фридом Финанс Украина".

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Вы подчеркиваете индивидуальность близкого человека

На фондовом рынке есть тысячи компаний. Вы можете выбрать ту, продукт которой получатель подарка любит больше всего. Например, вегетарианцам понравится акция Beyond Meat, любители техники будут в восторге от ценных бумаг Apple, digital-специалистам будет интересно владеть частью Facebook, девушкам – Tiffany & Co, любителям машин – Tesla, а молодым мамам – Disney.

Вы дарите возможность чувствовать себя особенно

В Украине инвестируют пока только 2% людей. Поэтому ваши близкие почувствуют себя особенно, когда будут держать в руках сертификат на акции компании, товарами которой пользуются во всем мире. Даже слово "инвестор" ассоциируются у нас с богатым и успешным во всех значениях человеком.

Ваш подарок позволяет зарабатывать

За 2 года акция Formula One подорожала на 35%, Microsoft – на 41%, Walt Disney – на 56%, а Tiffany & Co – на 62,6%. Инвестиции в ценные бумаги надежных компаний, товарами которых пользуются по всему миру, в долгосрочной перспективе всегда прибыльные и выгодные. Также многие компании выплачивают дивиденды – частичку от прибыли.

Вы даете возможность развиваться

Когда человек имеет в собственности ценные бумаги, то начинает изучать фондовый рынок, следить за трендами и экономической ситуацией в мире. Он учится управлять средствами, становится успешным и постепенно начинает позволять себе то, что раньше казалось недостижимым.

Вы не тратите время на поиски подарка

За день до Нового года вряд ли удастся найти что-то стоящее в магазинах или заказать доставку чего полезного. Оформить ценные бумаги в подарок можно по телефону всего за 10 минут. Цена подарка зависит только от стоимости выбранной акции – можно подобрать что-то чем на $20-30, так и на $ 200-300.

Сейчас такое время, что выбрать подарок близким, коллегам или партнерам очень трудно, несмотря на то, что предложений множество. Большинство вариантов презентов не несут ценности, их уже дарили или они просто банальные. Поэтому мы решили предложить клиентам альтернативу – подарочные сертификаты на ценные бумаги. Можно выбрать любимый бренд, акции которого торгуются на фондовой бирже. Стать акционером компании – очень глубокий подарок, ведь кроме материальной ценности здесь заложено всестороннее содержание. Это саморазвитие, поскольку надо разбираться со сроками и следить за новостями. Быть инвестором – это необходимость делового человека в современном мире. Сейчас это очень актуальный тренд,

– добавляет Анастасия Остренська, руководитель отдела маркетинга "Фридом Финанс Украина".

Оформить подарочный сертификат на акцию любой компании, которая торгуется на фондовом рынке США, можно в Freedom Finance. Это брокер, который имеет представительства в 7 странах мира, включая Украину. Открывайте для себя мир инвестиций в 2021 году и делайте правильные подарки.