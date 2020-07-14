Американское предприятие Freedom Holding Corp., материнская компания "Фридом Финанс Украина", объявило финансовые результаты своей деятельности за 2020 фискальный год, завершившийся 31 марта.

Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

По словам Тимура Турлова, генерального директора Freedom Holding Corp., это первый годовой отчет для компании в статусе публичного предприятия, акции которого торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq.

Год за годом мы демонстрируем стабильный рост, а высокая эффективность работы команды холдинга отображается на его финансовых показателях. Четвертый квартал стал для нас рекордным по количеству открытых счетов во всех странах нашего присутствия. Мы продолжим расширять наши возможности и надеемся, что доверие инвесторов найдет свое отражение в стоимости акций компании,

– отметил Тимур Турлов.

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Основные показатели Freedom Holding за 2020 фискальный год

Выручка, общий размер которой составляет 122 миллионов долларов, увеличилась на 64%, или на 47,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это произошло, в основном, благодаря росту комиссионных доходов холдинга за год на 109%, или 48,4 млн долларов – с 44,3 млн долларов до 92,7 млн долларов.

Расходы Freedom Holding увеличились на 28 млн долларов, или 43%, по таким причинам:

увеличение затрат по комиссиям на 15,7 млн долларов в виде прироста количества клиентов и объема осуществляемых операций;

увеличение операционных расходов на 16,9 млн долларов. Сюда относятся общие административные расходы в результате расширения деятельности и открытия филиалов.

Чистая прибыль холдинга увеличилась на 15 млн долларов – до 22 млн долларов.

Прибыль на акцию в размере 0,38 доллара, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, увеличились на 0,26 доллара в сравнении с прибылью на акцию в размере 0,12 доллара за 2019 фискальный год, завершившийся 31 марта 2019 года.

Прочий совокупный доход в размере 7,2 млн долларов изменился на 15,6 млн долларов в сравнении с прочим совокупным расходом в размере 8,3 млн долларов за 2019 фискальный год.

Активы и обязательства холдинга на 31 марта 2020 года увеличились на 102,6 млн долларов и на 91,2 млн долларов соответственно в сравнении с 31 марта 2019 года.

Ключевые показатели Freedom Holding

На 31 марта 2020 года числится 140 000 клиентских счетов, годовой прирост составил 22%. В четвертом квартале 2020 года было открыто 7000 счетов.

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Результаты деятельности Freedom Holding на рынке Украины

В январе 2020 года авторитетное рейтинговое издание "ТОП-100" определило лучших участников финансового рынка Украины. ООО "Фридом Финанс Украина" признано победителем в номинации "Прорыв года". Независимые эксперты на самом высоком уровне оценили вклад компании в развитие отечественного финансового рынка, популяризацию инвестирования среди населения, креативность команды и смелые инновации.

Среди других достижений компании "Фридом Финанс Украина":

2 позиция в рейтинге "Ведущие операторы рынка акций и сертификатов фондов";

4 позиция в рейтинге "Ведущие операторы рынка облигаций" по итогам торгов на Украинской бирже за 2019 год;

8 позиция в рейтинге "Торговцы акциями" по итогам торгов на АО "Фондовая биржа ПФТС" за 2019 год.

В первом квартале 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала приобретение Freedom Holding Corp. (США) существенной доли акций в капитале Украинской биржи.

В феврале-марте 2020 года «Фридом Финанс Украина» инициировала допуск к торгам ценными бумагами через НКЦБФР следующих иностранных эмитентов в Украине:

корпоративные евробонды BIZ FINANCE PLC (XS2010039209 – украинский государственный банк АО "Укрэксимбанк");

акции Kernel Holding S.A. (LU0327357389 – украинская агрокомпания);

акции IMC S.A. (INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.) (LU0607203980 – украинская агрокомпания).

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Freedom Holding на международных рынках: интересные сведения

Казахстан

28 февраля 2020 года Казахстанская фондовая биржа провела ежегодную церемонию награждения членов Биржи, показавших наилучшие результаты по итогам 2019 года. АО "Фридом Финанс" признано победителем в номинациях:

"Лидер рынка акций" за демонстрацию наибольшей торговой активности в данном секторе биржевого рынка. Компания завершила 2019 год с коэффициентом активности (Ka) 3,80. Доля физических лиц-клиентов АО "Фридом Финанс" в общем брутто-обороте торгов акциями составила более 37%;

за демонстрацию наибольшей торговой активности в данном секторе биржевого рынка. Компания завершила 2019 год с коэффициентом активности (Ka) 3,80. Доля физических лиц-клиентов АО "Фридом Финанс" в общем брутто-обороте торгов акциями составила более 37%; "Лидер рынка корпоративных облигаций" за максимальный коэффициент активности 2,84 по итогам 2019 года;

за максимальный коэффициент активности 2,84 по итогам 2019 года; "Лидер рынка государственных ценных бумаг" за наивысший показатель активности – 2,07;

за наивысший показатель активности – 2,07; "За значительный вклад в привлечение инвесторов" за самое большое количество новых активных торговых счетов – 1133.

АО "Фридом Финанс" запустило финтех-стартап Freedom 24. Это интернет-магазин акций, посредством которого казахстанцы могут покупать ценные бумаги известных компаний не выходя из дома в режиме 24/7. Главные преимущества проекта – максимально упрощенный сервис, оплата банковской картой онлайн, а также широкий ассортимент ценных бумаг. Сервис доступен для всех совершеннолетних граждан Казахстана.

Всего за 2020 фискальный год АО "Фридом Финанс" на Казахстанской фондовой бирже провело 10 специализированных торгов по размещению облигаций для 4 эмитентов на сумму 63,1 млрд тенге. Самым крупным было размещение облигаций Евразийского банка развития объемом 50 млрд тенге, срок – 5 лет, доходность – 9,5%. На Astana International Exchange АО "Фридом Финанс" провело 2 размещения по облигациям для 2 эмитентов на сумму 17,2 млн долларов.

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