Американське підприємство Freedom Holding Corp., материнська компанія "Фрідом Фінанс Україна", оголосила фінансові результати своєї діяльності за 2020 фіскальний рік, що завершився 31 березня.

Про це повідомляється у пресрелізі холдингу.

За словами Тімура Турлова, генерального директора Freedom Holding Corp., це перший річний звіт для компанії у статусі публічного підприємства, акції якого торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Рік за роком ми демонструємо стабільне зростання, а висока ефективність роботи команди холдингу відображається на його фінансових показниках. Четвертий квартал став для нас рекордним за кількістю відкритих рахунків у всіх країнах нашої присутності. Ми продовжимо розширювати наші можливості і сподіваємося, що довіра інвесторів знайде своє відображення у вартості акцій компанії,

– зазначив Тімур Турлов.

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Основні показники Freedom Holding за 2020 фіскальний рік

Виручка, загальний розмір якої становить 122 мільйонів доларів, збільшилася на 64%, або на 47,6 мільйона доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Це сталося, в основному, завдяки зростанню комісійних доходів холдингу за рік на 109%, або 48,4 мільйона доларів – із 44,3 мільйонів доларів до 92,7 мільйона доларів.

Витрати Freedom Holding збільшилися на 28 мільйонів доларів, або 43%, з причин:

збільшення витрат за комісіями на 15,7 мільйона доларів у вигляді приросту кількості клієнтів і обсягу здійснюваних операцій;

збільшення операційних витрат на 16,9 мільйонів доларів. Сюди належать загальні адміністративні витрати в результаті розширення діяльності та відкриття філій.

Чистий прибуток холдингу збільшився на 15 мільйонів доларів – до 22 мільйонів доларів.

Прибуток на акцію в розмірі 0,38 долара, розрахований з огляду на середню оцінку кількості акцій у 58 мільйонів штук, збільшився на 0,26 долара в порівнянні з прибутком на акцію в розмірі 0,12 долара за 2019 фіскальний рік, що завершився 31 березня 2019 року.

Інший сукупний дохід у розмірі 7,2 мільйона доларів змінився на 15,6 мільйона доларів у порівнянні з іншими сукупними витратами в розмірі 8,3 мільйона доларів за 2019 фіскальний рік.

Активи і зобов'язання холдингу на 31 березня 2020 року збільшилися на 102,6 мільйона доларів і на 91,2 мільйона доларів відповідно в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ключові показники Freedom Holding

Станом на 31 березня 2020 року числиться 140 тисяч клієнтських рахунків, річний приріст яких склав 22%. У четвертому кварталі 2020 року було відкрито 7 000 рахунків.

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Результати діяльності Freedom Holding на ринку України

У січні 2020 року авторитетне рейтингове видання "ТОП-100" визначило кращих учасників фінансового ринку України. ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", дочірнє підприємство Freedom Holding Corp. визнано переможцем у номінації "Прорив року". Незалежні експерти на найвищому рівні оцінили внесок компанії в розвиток вітчизняного фінансового ринку, популяризацію інвестування з-поміж населення, креативність команди і сміливі інновації.

З-поміж інших здобутків компанії "Фрідом Фінанс Україна":

2 позиція в рейтингу "Провідні оператори ринку акцій і сертифікатів фондів";

4 позиція в рейтингу "Провідні оператори ринку облігацій" за підсумками торгів на Українській біржі за 2019 рік.

8 місце в рейтингу "Торговці акціями" за підсумками торгів на Фондовій біржі ПФТС за 2019 рік.

У першому кварталі 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила придбання Freedom Holding Corp. істотної частки акцій у капіталі акціонерного товариства "Українська біржа".

У лютому-березні 2020 року "Фрідом Фінанс Украна" ініціювала допуск до торгів цінними паперами через НКЦПФР таких іноземних емітентів в Україні:

корпоративні євробонди BIZ FINANCE PLC (XS2010039209 – український державний банк АТ "Укрексімбанк");

акції Kernel Holding S.A. (LU0327357389 – українська агрокомпанія);

акції IMC S.A. (INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.) (LU0607203980 – українська агрокомпанія).

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Казахстан

28 лютого 2020 року Казахстанська фондова біржа провела щорічну церемонію нагородження членів свого майданчику, які продемонстрували найкращі результати за підсумками 2019 року. Акціонерне товариство "Фрідом Фінанс" визнано переможцем у номінаціях:

"Лідер ринку акцій" за найбільшу торговельну активність на біржовому ринку. Компанія завершила 2019 рік з коефіцієнтом активності (Ka) 3,80. Частка фізичних осіб, які є клієнтами АТ "Фрідом Фінанс" в загальному брутто-обороту торгів акціями склала понад 37%.

за найбільшу торговельну активність на біржовому ринку. Компанія завершила 2019 рік з коефіцієнтом активності (Ka) 3,80. Частка фізичних осіб, які є клієнтами АТ "Фрідом Фінанс" в загальному брутто-обороту торгів акціями склала понад 37%. "Лідер ринку корпоративних облігацій" за максимальний коефіцієнт активності 2,84 за підсумками 2019 року.

за максимальний коефіцієнт активності 2,84 за підсумками 2019 року. "Лідер ринку державних цінних паперів" за найвищий показник активності – 2,07.

за найвищий показник активності – 2,07. "За значний внесок у залучення інвесторів" за найбільшу кількість нових активних торговельних рахунків – 1133.

Акціонерне товариство "Фрідом Фінанс" запустило фінтех-стартап Freedom 24. Це інтернет-магазин акцій, за допомогою якого жителі Казахстану можуть купувати цінні папери відомих компаній не виходячи з дому в режимі 24/7. Головні переваги проекту – максимально спрощений сервіс, оплата банківською картою онлайн, а також широкий асортимент цінних паперів. Сервіс доступний для всіх повнолітніх громадян Казахстану.

Усього за 2020 фіскальний рік "Фрідом Фінанс" на Казахстанській фондовій біржі провела 10 спеціалізованих торгів з розміщення облігацій для чотирьох емітентів на суму у 63,1 мільярдів казахстанських тенге. Найбільшим було розміщення облігацій Євразійського банку розвитку обсягом у 50 мільярдів тенге, терміном у 5 років, прибутковістю у 9,5%. На Astana International Exchange АТ "Фрідом Фінанс" провело два розміщення за облігаціями для двох емітентів на суму у 17,2 мільйонів доларів.

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