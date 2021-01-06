Експерти вважають, що в найближчі десять років ринок акцій США покаже хорошу динаміку. За їх словами, чистий обсяг інвестицій за попередні понад 10 років приніс 3,1 трильйон доларів.

Такий прогноз зробив засновник аналітичної компанії Fundstrat і колишній головний стратег JPMorgan Томас Лі, повідомляє видання ProFinance.

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Томаса розповів, що на ринку акцій США немає ніякої "бульбашки", адже 94% всіх грошей, які роздрібні інвестори принесли на ринок, за останні понад 10 років пішли не в акції, а в облігації.

Так, за цей час обсяг інвестицій склав 3,1 трильйон доларів, з яких лише 183 мільярди (6%) припали на акції.

Експерт зазначає, що за останні три роки S&P 500 виріс на 70%, але при цьому інтерес роздрібних інвесторів до ринку акцій залишався низьким.

Починаючи з 2017 року, роздрібні інвестори швидше продавали акції. Але в останні кілька місяців спостерігався невеликий приплив капіталу на ринок акцій,

– додав Томас Лі.

Експерт нагадує, що, починаючи з 2008 року, роздрібні інвестори вклали чисті 936 мільярдів доларів в біржові фонди (ETF), а облігацій і чисті 1,9 трильйонів – у взаємні облігаційні фонди.

За цей же період вони інвестували приблизно 2 трильйона в біржові фонди акцій, але при цьому вивели близько 1,9 трильйона з аналогічних взаємних фондів.