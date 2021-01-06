Эксперты считают, что в ближайшие десять лет рынок акций США покажет хорошую динамику. По их словам, чистый объем инвестиций за предыдущие более 10 лет принес 3,1 триллиона долларов.

Такой прогноз сделал основатель – аналитической компании Fundstrat и бывший главный стратег JPMorgan Томас Ли, сообщает издание ProFinance.

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Томаса рассказал, что на рынке акций США нет никакой "пузыря", ведь 94% всех денег, которые розничные инвесторы принесли на рынок за последние более 10 лет ушли не в акции, а в облигации.

Так, за это время объем инвестиций составил 3,1 триллиона долларов, из которых лишь 183 миллиарда (6%) пришлись на акции.

Эксперт отмечает, что за последние три года S & P 500 вырос на 70%, но при этом интерес розничных инвесторов к рынку акций оставался низким.

Начиная с 2017 года, розничные инвесторы скорее продавали акции. Но в последние несколько месяцев наблюдался небольшой приток капитала на рынок акций,

– добавил Томас Ли.

Эксперт напоминает, что, начиная с 2008 года, розничные инвесторы вложили чистые 936 миллиардов долларов в биржевые фонды (ETF), а облигаций и чистые 1,9 триллионов – во взаимные облигационные фонды.

За этот же период они инвестировали примерно 2 триллиона долларов в биржевые фонды акций, но при этом вывели около 1,9 триллиона из аналогичных взаимных фондов.