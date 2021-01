Свої фінансові результати за четвертий квартал 2020 року розкрили два великих американських банка – Bank of America та Goldman Sachs.

19 січня 2021 року фінансові результати за четвертий квартал 2020 року розкрили два великих американських банка – Bank of America, прибуток якого становили 5,47 мільярда доларів та Goldman Sachs з прибутком 4,51 мільярда доларів, про що повідомили РБК.

Прибуток Bank of America

Bank of America – другий по величині банк США. Як повідомило видання The Wall Street Journal, його прибуток, у четвертому кварталі, становив 5,47 мільярда доларів, що на 22% менше від показників річної давнини. Проте, не все так погано, як може видатись, на перший погляд. Так аналітики очікували, що прибуток на акцію Bank of America буде становити 0,55 долара за одиницю, а він виявився 0,59 долара.

Виручка Bank of America

Якщо порівнювати виручку банку у четвертому кварталі з 2019 роком, то варто зазначити, що вона знизилась на 10% та становила 20,1 мільярда доларів.

Акції Bank of America ростуть на 0,99%, до 33,34 долара.

На чому заробив Bank of America

Другий по величині банк США заробив на IPO. У порівнянні з попереднім роком, дохід від комісійних виріс на 26%, а загальна сума комісії становила 1,86 мільярда доларів.

Прибуток Goldman Sachs

Goldman Sachs відзвітував за прибуток у четвертому кварталі 2020 року. Прибуток банку становив 4,51 мільярда доларів, що у два рази більше ніж у попередньому році, як повідомило видання The Wall Street Journal.

Виручка Goldman Sachs

Аналітики, яких опитувало видання FactSet, для прогнозування прибутку банку у 2020 році, вважали, що він буде становити 7,39 долара за акцію при виручці 9,99 мільярда доларів. Проте, у порівнянні з 2019 роком, показники виручки банку, за останній квартал, виросли на 18% та становили 11,74 мільярда доларів. Річна виручка банку, у розмірі 44,56 мільярда доларів, стала найбільшою з 2009 року.

Варто зазначити, що, станом на 19 січня 2021 року, акції банку Goldman Sachs знижувались на 0,57% до 299,3 долара.

На чому заробив Goldman Sachs

Goldman Sachs заробив на допомозі у розміщенні корпоративних акцій та облігацій. Так банк заробив комісію у розмірі 1,64 мільярда доларів, що на 68% більше у порівнянні з попереднім роком.