19 января 2021 года финансовые результаты, за четвертый квартал 2020 года, раскрыли два крупных американских банка – Bank of America, прибыль которого составила 5,47 миллиарда долларов и Goldman Sachs с прибылью 4,51 миллиарда долларов, о чем сообщили РБК.

Прибыль Bank of America

Bank of America – второй по величине банк США. Как сообщило издание The Wall Street Journal, его прибыль, в четвертом квартале, составила 5,47 миллиарда долларов, что на 22% меньше показателей годичной давности. Однако, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Так, аналитики ожидали, что прибыль на акцию Bank of America будет составлять 0,55 доллара за единицу, а она оказалась 0,59 доллара.

Выручка Bank of America

Если сравнивать выручку банка в четвертом квартале с 2019 годом, то стоит отметить, что она снизилась на 10% и составила 20,1 миллиарда долларов.

Акции Bank of America растут на 0,99%, до 33,34 доллара.

На чем заработал Bank of America

Второй по величине банк США заработал на IPO. По сравнению с предыдущим годом, доход от комиссионных вырос на 26%, а общая сумма комиссии составила 1,86 миллиарда долларов.

Прибыль Goldman Sachs

Goldman Sachs отчитался за прибыль в четвертом квартале 2020 года. Прибыль банка составила 4,51 миллиарда долларов, что в два раза больше чем в предыдущем году, как сообщило издание The Wall Street Journal.

Выручка Goldman Sachs

Аналитики, которых опрашивало издание FactSet, для прогнозирования прибыли банка в 2020 году, считали, что она будет составлять 7,39 доллара за акцию при выручке 9,99 миллиарда долларов. Однако, по сравнению с 2019 годом, показатели выручки банка, за последний квартал, выросли на 18%, и составили 11,74 миллиарда долларов. Годовая выручка банка в размере 44,56 миллиарда долларов стала крупнейшей с 2009 года.

Стоит отметить, что, по состоянию на 19 января 2021 года, акции банка Goldman Sachs снижались на 0,57% до 299,3 доллара.

На чем заработал Goldman Sachs

Goldman Sachs заработал на помощи в размещении корпоративных акций и облигаций. Так банк заработал комиссию в размере 1,64 миллиарда долларов, что на 68% больше по сравнению с предыдущим годом.