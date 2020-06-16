Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що цього року зниження попиту на нафту буде найсильніше за всю історію. Попри це, в організації прогнозують стабілізацію ситуації на ринку до кінця другої половини 2020 року та відновлення попиту на сировину до 2021 року.

За оцінками МЕА, світовий попит на нафту марки Brent у цьому році знизиться на 8,1 мільйона барелів на добу, пише Markets Insider. Цей показник все ж нижчий за попередній прогноз аналітиків у 9 мільйонів барелів. Однак такий рівень спаду все ж вважається найбільшим.

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Як зміниться попит на сировину, згідно з даними МЕА

Якщо перевести показник зниження попиту за добу в грошову суму, то вона становитиме близько 324 мільйонів доларів .

. До 2021 року попит на сировину відновиться до 5,7 мільйона барелів на добу , згідно з даними агенції.

, згідно з даними агенції. Прогноз попиту на нафту базується на більших, ніж очікувалося, обсягах постачання сировини під час карантину внаслідок коронавірусу.

Після поступового скасування карантинних заходів у деяких країнах світу, попит на нафту у Китаї наблизився до рівня квітня 2019 року, повідомили в МЕА. В Індії попит на сировину різко зріс у травні.

Ситуація на ринку нафти 2020 року: коротко про головне

У 2020 році попит на нафту рекордно знизився через карантин внаслідок пандемії коронавірусу. У результаті призупинення транспортних пасажирських перевезень, роботи виробничих підприємств послабили потребу в нафті і продуктах нафтопереробки.

Попит на сировину знизився настільки, що у квітні ціни на американську нафту досягли від’ємного значення – мінус 37 доларів за барель. Така ситуація з сировиною марки WTI відбулася вперше.

Щодо пасажирських перевезень, то у 2020 році вони, ймовірно, на 55% знизяться в порівнянні з 2019 роком, згідно з даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Окрім того, авіасполучення повністю відновиться ще не швидко.

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Угода ОПЕК+ та її наслідки

Нагадаємо, нещодавно країни ОПЕК+ домовилися скоротити обсяги нафтовидобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу ще на один місяць – липень. Згідно з попередньою угодою учасників організації, уже з липня і до кінця року обсяги видобутку знизилися б на 7,7 мільйона барелів на добу.

Завдяки продовженню дії угоди, а з нею зниженню видобутку на 9,7 мільйона барелів, вдасться дещо стабілізувати ситуацію на ринку, впевнені в МЕА.

Однак, упродовж останніх днів, ціни на нафту знижуються через можливість виникнення другої хвилі коронавірусу, що може негативно вплинути на попит.