Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что в этом году снижение спроса на нефть будет крупнейшим за всю историю. Несмотря на это, в организации прогнозируют стабилизацию ситуации на рынке до конца второй половины 2020 года и восстановления спроса на сырье до 2021 года.

По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть марки Brent в этом году снизится на 8,1 миллиона баррелей в сутки, пишет Markets Insider. Этот показатель все же ниже предыдущего прогноза аналитиков в 9 млн баррелей. Однако такой уровень спада все же считается самым большим.

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Как изменится спрос на нефть 2020 года, согласно данным МЭА

Если перевести показатель снижения спроса в сутки в денежную сумму, то она составит около 324 млн долларов .

. До 2021 года спрос на сырье восстановится до 5,7 млн баррелей в сутки , по данным агентства.

, по данным агентства. Прогноз спроса на нефть базируется на больших, чем ожидалось, объемах поставки сырья во время карантина вследствие коронавируса.

После постепенной отмены карантинных мер в некоторых странах мира спрос на нефть в Китае приблизился к уровню апреля 2019, сообщили в МЭА. В Индии спрос на сырье резко вырос в мае.

Ситуация на рынке нефти 2020: коротко о главном

В 2020 году спрос на нефть рекордно снизился из-за карантина в результате пандемии коронавируса. В результате приостановления транспортных пассажирских перевозок, работы производственных предприятий ослабили потребность в нефти и продуктах нефтепереработки.

Спрос на сырье снизился настолько, что цены на американскую нефть достигли отрицательного значения – минус 37 долларов за баррель. Такая ситуация с сырьем марки WTI состоялась впервые.

Касательно пассажирских перевозок, то в 2020 году они, вероятно, на 55% снизятся по сравнению с 2019 годом, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта. Кроме того, авиасообщение полностью восстановится еще не скоро.

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Соглашение ОПЕК+ и ее последствия

Напомним, недавно страны ОПЕК+ договорились сократить объемы нефтедобычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Согласно предварительному соглашению участников организации, уже с июля и до конца года объемы добычи снизились бы на 7,7 млн баррелей в сутки.

Благодаря продлению действия соглашения, а с ней снижению добычи на 9,7 миллиона баррелей, удастся немного стабилизировать ситуацию на рынке, уверены в МЭА.

Однако, в течение последних дней, цены на нефть снижаются из-за возможности возникновения второй волны коронавируса, что может негативно повлиять на спрос.