Во вторник, 16 июня 2020 года, цены на нефть эталонных марок продолжили уже многодневную тенденцию снижения. Рынки обеспокоены, что рост количества больных коронавирусом в мире может помешать восстановлению спроса на сырье.

Несмотря на это, продление соглашения ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, еще на один месяц (июль) несколько контролирует ситуацию с предложением продукта, пишет Investing.com.

Как изменились цены на нефть: данные на 16 июня

Нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures снизилась в цене на 0,4% (0,14 доллара) – до 39,58 доллара за баррель. Накануне, 15 июня, сырье этой марки тоже отметилось падением, однако к закрытию торговой сессии смогло вырасти на 2,6%.

(0,14 доллара) – до 39,58 доллара за баррель. Накануне, 15 июня, сырье этой марки тоже отметилось падением, однако к закрытию торговой сессии смогло вырасти на 2,6%. Американская нефть WTI на Нью-Йоркской фондовой бирже опустилась на 0,7% (0,24 доллара), достигнув 36,88 доллара за баррель. Во время предыдущей сессии торгов, сырье выросло в цене на 2,4%.

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Коронавирус против соглашения ОПЕК+: кто выиграет

Количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 8 миллионов человек. В частности, число новых случаев значительно увеличилось в странах Латинской Америки. При этом США и Китай столкнулись со свежими вспышками COVID-19.

Оптимизм относительно продления действия соглашения ОПЕК+ может несколько омрачить беспокойство инвесторов относительно возникновения второй волны коронавируса,

– отметил Эдуард Моя, старший аналитик OANDA.

В понедельник, 15 июня, цены на нефть незначительно выросли. Этому способствовало обращение министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов о том, что страны ОПЕК+, которые не полностью снизили объемы добычи, согласились "играть по правилам" с остальными представителями организации. Также он заявил, что на фоне отмены карантина спрос на сырье растет.

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Что известно о добыче нефти в США

Американские производители сланцевой нефти тоже снизили объемы добычи из-за падения спроса на сырье.

Добыча сырья из семи основных сланцевых пластов США, вероятно, упадет до июля этого года до двухлетнего минимума в 7,63 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщило Министерство энергетики США в понедельник, 15 июня.

Американские бурильные установки сократили производство, а их количество снизилось до менее чем 200 единиц на прошлой неделе. Такое падение стало самым низким показателем с июня 2009 года, по данным компании Baker Hughes Co, работающая в сфере энергетики.