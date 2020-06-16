Ціни на нафту знову падають: ситуація з коронавірусом може затьмарити досягнення ОПЕК+
У вівторок, 16 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжили вже кількаденну тенденцію зниження. Ринки занепокоєні, що зростання кількості хворих на коронавірус у світі може зашкодити відновленню попиту на сировину.
Попри це, продовження угоди ОПЕК+, якою передбачено зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу, ще на один місяць (липень) дещо контролює ситуацію з пропозицією продукту, пише Investing.com.
Як змінилися ціни на нафту: дані на 16 червня
- Нафта марки Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures знизилася в ціні на 0,4% (0,14 долара) – до 39,58 долара за барель. Напередодні, 15 червня, сировина цієї марки теж відзначилася падінням, однак до закриття торгової сесії змогла зрости на 2,6%.
- Американська нафта WTI на Нью-Йоркській фондовій біржі опустилася на 0,7% (0,24 долара), досягнувши 36,88 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів, сировина зросла в ціні на 2,4%.
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Коронавірус проти угоди ОПЕК+: хто виграє
Кількість хворих на коронавірус у світі зросла до 8 мільйонів осіб. Зокрема, число нових випадків значно збільшилося в країнах Латинської Америки. Натомість, США і Китай зіштовхнулися зі свіжими спалахами COVID-19.
Оптимізм щодо продовження дії угоди ОПЕК+ може дещо затьмарити занепокоєння інвесторів щодо виникнення другої хвилі коронавірусу,
– зазначив Едуард Моя, старший аналітик OANDA.
У понеділок, 15 червня, ціни на нафту трохи зросли. Цьому сприяло звернення міністра енергетики Об’єднаних Арабських Еміратів про те, що країни ОПЕК+, які не повністю знизили обсяги видобутку, погодились "грати за правилами" з рештою представників організації. Також він заявив, що на тлі скасування карантину попит на сировину зростає.
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Що відомо про видобуток нафти у США
Американські виробники сланцевої нафти теж знизили обсяги видобутку через падіння попиту на сировину.
Американські бурильні установки скоротили виробництво, а їхня кількість знизилася до менше ніж 200 одиниць на минулому тижні. Таке падіння стало найнижчим показником з червня 2009 року, за даними компанії Baker Hughes Co, що працює у сфері енергетики.
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