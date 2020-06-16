У вівторок, 16 червня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок продовжили вже кількаденну тенденцію зниження. Ринки занепокоєні, що зростання кількості хворих на коронавірус у світі може зашкодити відновленню попиту на сировину.

Попри це, продовження угоди ОПЕК+, якою передбачено зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу, ще на один місяць (липень) дещо контролює ситуацію з пропозицією продукту, пише Investing.com.

Як змінилися ціни на нафту: дані на 16 червня

Нафта марки Brent під час торгів на лондонській біржі ICE Futures знизилася в ціні на 0,4% (0,14 долара) – до 39,58 долара за барель. Напередодні, 15 червня, сировина цієї марки теж відзначилася падінням, однак до закриття торгової сесії змогла зрости на 2,6%.

(0,14 долара) – до 39,58 долара за барель. Напередодні, 15 червня, сировина цієї марки теж відзначилася падінням, однак до закриття торгової сесії змогла зрости на 2,6%. Американська нафта WTI на Нью-Йоркській фондовій біржі опустилася на 0,7% (0,24 долара), досягнувши 36,88 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів, сировина зросла в ціні на 2,4%.

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Коронавірус проти угоди ОПЕК+: хто виграє

Кількість хворих на коронавірус у світі зросла до 8 мільйонів осіб. Зокрема, число нових випадків значно збільшилося в країнах Латинської Америки. Натомість, США і Китай зіштовхнулися зі свіжими спалахами COVID-19.

Оптимізм щодо продовження дії угоди ОПЕК+ може дещо затьмарити занепокоєння інвесторів щодо виникнення другої хвилі коронавірусу,

– зазначив Едуард Моя, старший аналітик OANDA.

У понеділок, 15 червня, ціни на нафту трохи зросли. Цьому сприяло звернення міністра енергетики Об’єднаних Арабських Еміратів про те, що країни ОПЕК+, які не повністю знизили обсяги видобутку, погодились "грати за правилами" з рештою представників організації. Також він заявив, що на тлі скасування карантину попит на сировину зростає.

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Що відомо про видобуток нафти у США

Американські виробники сланцевої нафти теж знизили обсяги видобутку через падіння попиту на сировину.

Видобуток сировини із семи основних сланцевих пластів США, ймовірно, впаде до липня цього року до дворічного мінімуму у 7,63 мільйона барелів на добу. Про це повідомило Міністерство енергетики США у понеділок, 15 червня.

Американські бурильні установки скоротили виробництво, а їхня кількість знизилася до менше ніж 200 одиниць на минулому тижні. Таке падіння стало найнижчим показником з червня 2009 року, за даними компанії Baker Hughes Co, що працює у сфері енергетики.