В понедельник, 15 июня 2020 года, цены на акции в Азии и нефть снизились на фоне новостей о второй волне коронавируса и неутешительных данных касательно количества больных в Китае.

Основные биржевые индексы азиатского фондового рынка начали сессию торгов с падения, сообщает Investing.com. В частности:

индекс акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (за исключением Японии) опустился на 0,3%;

(за исключением Японии) опустился на 0,3%; австралийские акции подешевели на 0,1%;

подешевели на 0,1%; акции в Южной Корее упали в цене на 0,3%;

упали в цене на 0,3%; японский Nikkei снизился на 0,7%;

снизился на 0,7%; китайские голубые фишки опустились на 0,1%.

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Коронавирус все еще влияет на основные биржевые показатели

Значительное падение основных фондовых индексов в понедельник, 15 июня, произошло после глобального роста мировых рынков акций с конца марта. Такому росту способствовали действия центральных банков, а также постепенная отмена ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Инвесторы будут относиться к новым вспышкам коронавируса очень настороженно. Ведь они уверены, что вопрос COVID-19 еще не решен,

– отметил Джеймс МакГлю, аналитик Argonaut.

МакГлю ожидает дальнейшей коррекции на фондовых рынках. На Уолл-стрит тоже насторожены значениями американских фондовых индексов. В частности, показатель S&P 500 в понедельник, 15 июня, опустился на 1,1% при ранней сессии торгов.

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Коронавирус в Китае: число новых случаев растет

Кроме того, на настроения инвесторов повлияли и данные Пекина о десятках новых случаев COVID-19 за последние два дня. Власть снова вынуждена была ограничить доступ населения к центральной части китайской столицы и некоторых близлежащих жилых районов, которые находятся недалеко от очаков вспышки заболевания.

Также растет количество больных в США. Так, в субботу, 13 июня, в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 25 000 новых случаев.

Касательно экономике Китая, то здесь тоже все неоднозначно:

уровень промышленного производства в стране увеличился на 4,4%, хотя аналитики прогнозировали прирост на 5%;

объем розничных продаж в Китае снизился на 2,8% больше, чем ожидали аналитики, что свидетельствует о слабом внутреннем спросе на товары.

Какие факторы будут влиять на фондовые рынки

Аналитики отмечают, что на этой неделе следует ожидать дальнейших испытаний для мировых фондовых рынков. Отмена коронавирусных ограничений может положительно повлиять на акции и повысить их цены.

Также рынки ожидают данных об объемах розничной торговли в США за май, которые должны обнародовать во вторник, 16 июня. Предполагается, что этот показатель за прошлый месяц подскочит после рекордного падения в апреле.

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Цены на нефть

Нефть продолжает дешеветь после значительного роста в мае. В частности, нефть марки Brent снизилась на 2,25% – до 37,86 доллара за баррель. Американская нефть WTI опустилась на 3,09%, достигнув 35,14 доллара за баррель.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились продолжить снижение объемов добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на один месяц – июль. Согласно апрельской договоренности, такое рекордное сокращение должно было действовать в апреле и мае, а уже с июля и до конца 2020 года планировалось снизить объемы добычи на 7,7 миллиона баррелей в сутки.

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