Під час первинного розміщення акцій компанії Playtika, що розробляє слот-ігри, вдалось привабити 1,88 мільярда доларів від інвесторів.

У січні 2021 року відбулось IPO компанії Playtika Holding Corp, на біржі NASDAQ під тикером PLTK. Компанія планувала привабити 1,6 мільярда доларів при ринковій капіталізації у 9,7 мільярда. Проте, акції мобільної ігрової компанії були оцінені понад поданий діапазон, про що повідомив Bloomberg.

IPO компанії Playtika

Вартість акцій компанії Playtika зросли вище ринкового діапазону. Так, діапазон ціни за акцію Playtika мав становити від 22 до 24 доларів. Проте, під час торгів, діапазон досяг 27 доларів за акцію, а компанії вдалось продати 69,5 мільйонів акцій. Першочергово компанія планувала продати 21,7 мільйона акцій. Також, ще 47,8 мільйона акцій було продано нинішнім інвесторам.

Загальна сума пропозиції за даними агенції склала близько 1,88 мільярда доларів, з розрахунку 27 доларів за акцію. Розміщення проводилось під керівництвом Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG та Bank of America Corp.

Згідно з документами, що подала компанія Playtika до Комісії з цінних паперів та бірж США, чистий прибуток компанії становить 16 мільйонів доларів при виручці 1,8 мільярда доларів.

Що відомо про Playtika Playtika – ізраїльська компанія, зі штаб-квартирою у місті Герцлія, що розробляє слот-ігри для мобільних платформ та соціальних мереж. Основний профіль компанії – створення додатків для онлайн азартних ігор. Ігри, розроблені компанією традиційно входять в топ популярного на Facebook. Це призвело до високого інтересу до розробників з боку великих світових корпорацій, що спеціалізуються на ігровому бізнесі. Компанія Playtika була заснована у 2010 році Робертом Антоколе та Урі Шахаком. Найпопулярнішою слот-грою у світі вважається дебютний продукт засновників компанії – гра Slotomania.

Кому належить компанія Playtika

У 2011 році Playtika була поглинена компанією Slotomania за 130 мільйонів доларів. У липні 2016 року ігрову компанію знов поглинули, проте на цей раз вже за 4,4 мільярда доларів. На цей раз Playtika викупив китайський консорціум інвесторів у компанії Caesars Interactive Entertainment, що є дочірньою компанією найбільшого у світі оператора Caesars Entertainment Corporation.

Нині компанія Playtika – провідний розробник мобільних ігор на тему казино, що виробляє 9 зі 100 найбільш касових ігор у США.

У компанії є офіси й в Україні, а саме: у Вінниці, Києві та Дніпрі. В українських офісах працює понад 600 співробітників. У 2019 році компанія відкрила в Україні R&D придбаної раніше німецької ігрової компанії Wooga.